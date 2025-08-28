Monte Labbro Meditation: Concerto all’alba con Stefano Corsi

Domenica 31 agosto 2025 – ore 6:00

Monte Amiata: La magia dell’alba sul Monte Labbro si unirà alle atmosfere senza tempo della musica celtica in un appuntamento unico, inserito nel programma di Arcidò. Domenica 31 agosto, alle ore 6:00, il musicista Stefano Corsi si esibirà in un concerto per Arpa Celtica e Armonica dal titolo evocativo Monte Labbro Meditation.

Il concerto vedrà dialogare due strumenti accomunati dal nome – l’arpa celtica e l’armonica a bocca – ma appartenenti a mondi sonori diversi. Le note delle corde e delle ance vibreranno nell’aria in modo complementare, creando un intreccio melodico che trasporterà il pubblico nella leggenda e nella poesia della grande tradizione musicale irlandese.

Stefano Corsi, fondatore dello storico gruppo di musica irlandese Whisky Trail, vanta una carriera di oltre cinquant’anni e collaborazioni con musicisti di fama internazionale, da Frankie Gavin a Johnny Dickinson. Riconosciuto come uno dei maggiori solisti italiani di arpa celtica, ha portato il suo talento in festival e palchi prestigiosi in Italia e all’estero, ricevendo apprezzamenti dalla critica internazionale per l’originalità e la profondità delle sue esecuzioni.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, si svolgerà in uno dei luoghi più suggestivi dell’Amiata: il Monte Labbro, spazio di silenzio, natura e spiritualità, che all’alba regala panorami unici a 360 gradi sulla Maremma e la Val d’Orcia.



