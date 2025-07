Monte Argentario, Schiano (FdI): “Grazie al buon governo della giunta Cerulli, alla primaria Sant’Andrea parte una classe a tempo pieno"

"Un risultato importante per ragazzi e famiglie”

Monte Argentario: “Da settembre, con l’avvio del nuovo anno scolastico, alla scuola primaria Sant’Andrea sarà attivata una classe a tempo pieno. Un risultato atteso, frutto di un lavoro tenace e costante dell’assessore all’istruzione Paola Pucino e di una gestione attenta da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Arturo Cerulli”. È quanto dichiara Elio Schiano, presidente del circolo Fratelli d’Italia Monte Argentario.





“Il nostro assessore all’Istruzione – commenta Schiano – ben conosceva da molto tempo la situazione, tra l’altro molto complessa, per questo si era già attivata da alcuni mesi per trovare soluzioni e risolvere la problematica. Poi attraverso le numerose e frequenti interlocuzioni è riuscita ad ottenere una risposta concreta alle richieste ed esigenze delle famiglie dei nostri alunni. Anche la dirigente scolastica, oltre all’ufficio scolastico regionale e provinciale, hanno apprezzato e riconosciuto l’impegno mettendosi a disposizione per la realizzazione del risultato. È un esempio concreto di quanto la buona politica e il lavoro di squadra possano produrre risultati tangibili e concreti per la comunità”.

“La scuola è il cuore della crescita sociale e culturale di ogni collettività – prosegue Elio Schiano. – Garantire un servizio come il tempo pieno significa investire sul futuro delle nuove generazioni e sostenere le famiglie argentarine”.

“Pertanto, grazie all’azione politica e amministrativa della giunta Cerulli e alla tenacia dell’assessore Paola Pucino, la scuola primaria Sant’Andrea potrà finalmente contare su una classe a tempo pieno. È un successo che ci rende orgogliosi e che dimostra ancora una volta che Monte Argentario, con Fratelli d’Italia, sa dare risposte reali ai cittadini”, conclude Elio Schiano.