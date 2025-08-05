Monte Argentario ottiene la sua prima Bandiera Lilla

Monte Argentario può adesso ufficializzare tra le sue caratteristiche anche l'accessibilità. Il Comune infatti ha ottenuto, il riconoscimento Bandiera Lilla , che premia quelle destinazioni che pongono una particolare attenzione ai turisti con esigenze speciali.

Monte Argentario: In Italia sta crescendo sempre più rapidamente la sensibilità verso i temi dell'accessibilità e dell'inclusione, testimoniata dalle sempre più numerose destinazioni turistiche che riservano una particolare attenzione ai loro ospiti con esigenze speciali offrendo servizi, iniziative e manifestazioni, per rendere il momento di vacanza un vero periodo di relax per tutti: a queste si aggiunge oggi Monte Argentario. " Ogni nuovo Comune Lilla è una gioia, perché significa che sta crescendo l'attenzione verso l'accessibilità e la fruizione da parte di tutti. Questo è ancora più importante quando si tratta di Comuni che, come Monte Argentario, sono noti centri di attrazione turistica .” Afferma a questo proposito Roberto Bazzano, presidente di Bandiera Lilla, al termine dell'analisi territoriale del Comune. L'accessibilità promossa e, in questo caso, testimoniata da Bandiera Lilla non si limita al solo abbattimento di barriere architettoniche, ma riguarda anche la fruizione del territorio e delle sue attrazioni turistiche da parte di tutti.

“ Ci rendiamo fieri e soddisfatti avere ottenuto la Bandiera Lilla, frutto della costante attenzione di questa Amministrazione alle esigenze di tutti, anche alle persone con disabilità. – ha detto l'assessore al sociale Paola Pucino - Faremo presto insieme il lavoro di miglioramento delle spiagge, ma il fiore all'occhiello è certo rappresentato dall'accessibilità del lungomare sia a Porto Santo Stefano che a Porto Ercole, dalla lunga ciclopedonale in fase di ultimazione e dalla fruibilità degli impianti sportivi in grado di accogliere davvero chiunque grazie alle attrezzature adeguate, ma soprattutto alle numerose iniziative avanti portate dalle società sportive.”

Tutti i dettagli sull'accessibilità, e non solo, saranno presto disponibili sulla pagina dedicata al Comune di Monte Argentario sul sito www.bandieralilla.it