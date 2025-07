Monte Argentario, maturità 2025: eccellenze all’ISIS “Del Rosso – Da Verrazzano”

L’anno scolastico si chiude con risultati straordinari per le studentesse e gli studenti dell’ISIS “Del Rosso – Da Verrazzano”, che si conferma un polo di eccellenza tra gli istituti superiori della Provincia di Grosseto.

Monte Argentario: Ben 17 studentesse/studenti si sono diplomati con 100 e tra questi 3 hanno raggiunto anche la lode, riconoscimento riservato a chi ha avuto un percorso scolastico impeccabile per rendimento e impegno.

Al Polo Liceale con sede ad Orbetello, 11 allieve/i hanno conseguito 100 all’esame di maturità, di cui due hanno raggiunto anche la lode.

All’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (ex Nautico) con sede a Porto Santo Stefano su 17 diplomandi 6 studenti hanno ottenuto il massimo punteggio; fra questi 1 ha avuto la lode, confermando ancora una volta il ruolo centrale della scuola nella formazione di eccellenza dei marittimi sul territorio, segno tangibile della qualità dell’offerta formativa e della dedizione di studentesse, studenti e docenti.

All’Istituto Tecnico Economico con sede ad Albinia 1 studente ha conseguito 100. Risultanze gratificanti e molto soddisfacenti anche per i discenti dell’Istituto Enogastronomico di Orbetello.

Un risultato che va ben oltre i numeri e che riflette l’impegno di un’intera comunità scolastica che, pur in un contesto periferico, riesce a offrire ai propri ragazzi/e le competenze necessarie per affrontare con successo sia il mondo del lavoro marittimo, economico e della ristorazione che quello accademico. Gran parte dei neodiplomati si avvierà infatti alla carriera marittima come allievi ufficiali di coperta e di macchina, molti nella ristorazione e nel turismo, mentre altri proseguiranno gli studi universitari.

Ne consegue una grande soddisfazione da parte della dirigenza e dei docenti, che sottolineano come questi esiti siano il frutto di un lavoro costante, di un ambiente scolastico stimolante ed innovativo e di studentesse e studenti capaci e motivati; anche grazie alla fiducia che le famiglie ripongono nella nostra scuola investendo nel futuro dei propri figli.

“È un orgoglio vedere i nostri ragazzi ottenere risultati così importanti – ha dichiarato la dirigente scolastica Luisa Filippini – A loro vanno i nostri complimenti e l’augurio di affrontare con entusiasmo e consapevolezza il futuro, con metodo e strumenti efficaci.”

L’ISIS “Del Rosso – Da Verrazzano” continua così a rappresentare un punto di riferimento per le giovani e i giovani dell’Argentario e non solo, offrendo una preparazione solida e spendibile nel mondo universitario e professionale.