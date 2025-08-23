L'Albero dell'Accoglienza illumina Castiglione della Pescaia. Inaugurato il monumento artistico che celebra i 50 anni di ACOT
Monte Argentario, la banda “Baffigi” chiude l’estate con un grande concerto
Dal medley anni ’60 ai Beatles, fino all’omaggio a Francesco Fanciulli a 110 anni dalla scomparsa.
Porto Santo Stefano: Appuntamento imperdibile e ormai tradizionale al termine della bella stagione al Centro Studi don Pietro Fanciulli. Domenica 24 agosto alle ore 21.30 la banda musicale “Ivo Baffiigi” conclude il suo fortunato ciclo di esibizioni con il “Concerto di fine estate”.
Una serata di emozioni che solo la musica dal vivo di questi suonatori diretti dal maestro Alessandro Alocci sa regalare con il patrocinio del Comune di Monte Argentario. L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti coloro che vorranno cogliere questa bella occasione.
La banda proporrà i brani: Alla grande – marcia, Medley anni 60, Malafemmena, Un bes in bicicletta, Aida, Old Glory, I'm singing in the rain, Strike up the band, The Beatles, Radio ga ga, Oh when the saints.
Tra tutti, spicca la marcia Old Glory, scritta dal Maestro Francesco Fanciulli che sarà suonata per ricordare i 110 anni dalla sua scomparsa. Ricorrenza che è stata anche riportata nello stendardo del Palio di quest’anno.
L'appello degli organizzatori: "Vi aspettiamo per donarvi tanta allegria!"