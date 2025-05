Monte Argentario : Intervento del 118 dell’Asl Toscana sudest, attivato alle 11.3o circa, per un incidente tra un’auto e una moto nel comune del Monte Argentario in Via Lividonia. Un 56enne è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Orbetello dall’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano.

Allertate le forze dell’ordine.