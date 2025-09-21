Monte Argentario, escursionista soccorsa dai Vigili del Fuoco a Torre di Capo d’Uomo

Argentario: Momenti di difficoltà nel tardo pomeriggio di ieri per una donna di 67 anni, residente a Roma, che si trovava in escursione con il marito lungo il sentiero che conduce alla Torre di Capo d’Uomo. Durante il rientro verso l’auto, la signora ha riportato una distorsione alla caviglia, con dolore esteso anche alla tibia, che le ha impedito di proseguire autonomamente.

La richiesta di aiuto è stata raccolta dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco, che ha inviato sul posto una squadra del Distaccamento di Orbetello. I soccorritori hanno raggiunto la donna con le attrezzature necessarie e, viste le condizioni del sentiero e la larghezza ridotta della strada, hanno optato per il trasporto con un fuoristrada in dotazione anziché con toboga.

L’escursionista è stata quindi accompagnata fino al punto di raccolta, dove l’attendeva il personale sanitario per il successivo trasferimento in una struttura ospedaliera.