Montascale e elevatori: cosa scegliere

Man mano che si va avanti con l’età è possibile che la propria mobilità si riduca, rendendo necessaria l’installazione di montascale e elevatori. Può essere la soluzione migliore quando all’interno della propria abitazione sono presenti delle rampe di scale, difficili da affrontare quando si hanno problemi a deambulare. Lo stesso può capitare all’interno di una palazzina dove originariamente non è stata prevista la realizzazione di un ascensore. Oggi ci sono molte soluzioni alternative che possono venire in nostro aiuto, con aziende pronte a installare montascale a Firenze e altrove.



Se volete saperne di più continuate a leggere il nostro articolo.

Cos’è un montascale?

Probabilmente avete già avuto modo di vedere dei montascale, come quelli che si possono trovare all’interno degli edifici pubblici o anche delle stazioni dei treni. Si tratta di macchinari molto facili da utilizzare, che consentono a coloro che usano una sedia a rotelle o che hanno problemi a camminare di salire su una apposita piattaforma.

Il montascale è progettato per essere il più possibile solido, sicuro e affidabile. Utilizzando degli appositi tasti si può manovrare, così da salire o scendere senza dover utilizzare le scale.

Uno dei principali vantaggi di questi strumenti è la semplicità dell’installazione, che non richiede nessun tipo di opera muraria. Per sistemare il montascale basta effettuare dei fissaggi, e si adatta facilmente a scalinate di qualsiasi dimensione.

Inoltre i montascale sono validi sia per gli ambienti interni, sia per l’esterno. Molto dipende dalla situazione e dalle vostre specifiche necessità. Chi ha un’attività non deve dimenticare che mettere a disposizione strumenti come questo consente di abbattere le barriere architettoniche e di accogliere nel migliore dei modi chiunque presenti delle difficoltà motorie.

Un’alternativa al montascale: la poltroncina

Il montascale dotato di piattaforma è la soluzione ideale se si vuole acquistare un macchinario che sia versatile e adatto a tutti. Se invece si vuole comprare uno strumento di dimensioni più contenute e utile per chi cammina ma ha problemi a salire le scale si può optare per un montascale a poltroncina, che usa lo stesso sistema del montascale di cui abbiamo parlato nelle scorse righe. Le persone anziane che si affaticano nel fare molti scalini potrebbero trovare questa soluzione decisamente molto agevole.

Anche in questo caso non sono richiesti particolari lavori da svolgere sulla scalinata.

I nuovi ascensori

Oggi installare da zero un ascensore non è un’opera particolarmente difficile, anzi. Esistono specifici modelli che possono essere posizionati anche in quegli edifici che sono stati originariamente progettati senza uno spazio per l’ascensore. Il nostro consiglio in questi casi è quello di contattare delle aziende specializzate e lasciare che siano loro a verificare se effettivamente si può trovare una soluzione di qualche tipo.

Gli ascensori sono comodi e facili da usare, ottimi sia per chi presenta delle disabilità, sia per le persone anziane che iniziano a fare fatica durante la salita delle scale. I moderni ascensori si possono installare nelle abitazioni private poste su due o più piani.

Il costo può variare a seconda del modello e dei lavori da svolgere.