Montanaria: con il "seme del futuro"si indaga il cambiamento climatico nei boschi di montagna

Nuovo appuntamento alla libreria QB (via Colombo, 4) di Grosseto per la rassegna MontanAria organizzata da Clorofilla e CAI Grosseto con il contributo di Otto per Mille Chiesa Valdese.

Grosseto: Domani, martedì 6 maggio alle 21, proiezione de “Il seme del futuro” di Francesca Frigo.

Il cambiamento climatico sta sconvolgendo l'equilibrio degli ecosistemi. Nelle foreste alpine i suoi effetti si presentano con un'evidenza doppia rispetto agli altri ambienti. Per questa ragione lo scienziato Giorgio Vacchiano, che dedica la sua vita allo studio degli alberi, decide di tornare nei boschi della sua infanzia, in Valle d'Aosta, là dove è nata la sua passione per le piante. Quel territorio, con i suoi paesaggi imponenti, si presta infatti a diventare un grande laboratorio a cielo aperto, dove studiare il cambiamento del clima e le strategie per contrastarne gli effetti.

Comincia così un viaggio che porta Giorgio a percorrere la foresta alpina, alla ricerca delle chiavi per comprendere i profondi mutamenti in atto in quel territorio. La ricerca di Giorgio ha uno scopo fondamentale: elaborare le strategie per intervenire nella foresta in modo da aiutarla a contrastare gli effetti del cambiamento del clima, preservando così tutti quei servizi che essa offre agli esseri umani e che garantiscono la nostra sopravvivenza su questo pianeta. Salvare gli alberi, infatti, significa salvare l'umanità.