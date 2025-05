Montalcino accoglie i Cavalieri in cammino verso Roma

Venerdì 2 Maggio, Montalcino accoglierà l’Equiraduno dell’Anno Santo – Horse Green Experience - Giubileo 2025, il viaggio dei cavalieri pellegrini che seguendo gli antichi percorsi religiosi e naturalistici della via Francigena raggiungeranno Roma il prossimo 14 maggio

Montalcino: La città di Montalcino, perla spirituale e culturale della Toscana, scrigno di fede, storia e bellezza senza tempo, si appresta a vivere un momento di profonda intensità accogliendo una delle tappe più significative dell’Equiraduno dell’Anno Santo – Horse Green Experience – Giubileo 2025 da “San Pietro a San Pietro”. Nel pellegrinaggio a cavallo, che unisce il Nord al Sud del Paese lungo i sentieri della devozione e del rispetto per la natura, Montalcino si inserisce come crocevia di spiritualità e tradizione, accogliendo i partecipanti tra le sue colline incantate, lungo gli antichi tracciati della Via Francigena. Un cammino che si fa testimonianza viva di fede, sostenibilità e riscoperta delle radici, destinato a concludersi nella Città Eterna il prossimo 14 maggio, con l’abbraccio universale del Giubileo.

Venerdì 2 Maggio, i cavalieri pellegrini, dopo aver lasciato il territorio di Monteroni d’Arbia, intorno alle 15:30 arriveranno nel centro storico di Montalcino per arrivare al Santuario di Maria Santissima del Soccorso dove saranno accolti dall’Amministrazione Comunale, dall’Unità Pastorale di Montalcino, dalla Confraternita del Santuario di Maria SS. Del Soccorso per la benedizione dei cavalli e da coloro che vorranno essere presenti. Successivamente il gruppo proseguirà per l’Abbazia di Sant’Antimo, gioiello dell'architettura romanica, fondata nell'VIII secolo e legata, secondo la tradizione, a Carlo Magno. La giornata si concluderà con l’arrivo dei cavalieri a Castelnuovo dell’Abate, dove ripartiranno il giorno seguente alla volta di Piancastagnaio.

Il cammino ha preso avvio lo scorso 23 aprile da Pisa, luogo simbolico per la tradizione cristiana che colloca a San Piero a Grado lo sbarco di San Pietro; il 24 aprile si è spostato su Lucca, per proseguire poi il 30 aprile a Siena e Monteroni. Montalcino li attende per il 2 Maggio e continuare poi il 3 maggio a Piancastagnaio, il 5 maggio per Bolsena, il 6 maggio per Viterbo, fino ad arrivare a Roma il14 Maggio. Lungo tutto il cammino, i diversi gruppi di cavalieri e amazzoni si uniranno

progressivamente, formando un corteo sempre più numeroso e solenne verso la meta finale.

Accogliere una tappa dell’Equiraduno dell’Anno Santo rappresenta per Montalcino un profondo onore e una straordinaria opportunità di condivisione spirituale, culturale e ambientale. Un evento di grande respiro, inserito nel cammino giubilare del 2025, che valorizza la bellezza del pellegrinaggio come esperienza di speranza, incontro e riflessione. Montalcino diventa così crocevia di accoglienza e spiritualità, offrendo a ogni viandante un messaggio di pace, speranza e bellezza autentica.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Montalcino con la collaborazione della parrocchia di Sant’Egidio, la Confraternita della Madonna del Soccorso, rientra nel progetto nazionale Horse Green Experience, ideato in vista del Giubileo del 2025 per riscoprire il valore del cammino, del paesaggio e dell’incontro, in una chiave ecologica e profondamente umana.