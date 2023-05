Mondo softball: un (quasi) poker da incorniciare per il Big Mat Bsc

Prima vittoria stagionale in Serie B per le ragazze di Elga Vannelli. Vincono anche le under 13 e 18



Grosseto: Un weekend, tre squadre di softball, due primi posti in classifica e un primo successo stagionale in Serie B: il Big Mat Bsc Grosseto mette a segno tre vittorie su quattro gare, emozionando e divertendo tutto il mondo biancorosso.

Domenica 7 maggio, allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto, le ragazze della prima squadra di softball si sono imposte in gara uno contro l’Anzio Dolphins per 6-5, cedendo invece il passo per 13-12 nel secondo match. “Abbiamo giocato – commentano Elga Vannelli, manager del Big Mat Bsc Grosseto di softball, e il coach Paolo Verrecchia – due partite a scacchi. Sono state due ottime prestazioni con due gare decise sempre all’ultimo inning. Sapevamo che i risultati con il tempo e l’esperienza sarebbero arrivati e ora dobbiamo continuare ad allenarci e a giocare con questa intensità e agonismo, consapevoli che possiamo dare del filo da torcere a chiunque”.

Da sottolineare le ottime prestazioni di Oliva e Verrecchia in pedana e di Conti e Franceschelli in battuta.

Sabato 6 maggio, invece, è stata la volta delle under 18 del Big Mat Bsc Grosseto di softball, guidate dal manager Paolo Verrecchia. Le giovani biancorosse si sono imposte per 15-8 contro la Sestese, in una trasferta non affatto semplice, mantenendo e consolidando il primo posto in classifica. “È stata una grande prestazione corale – spiega Paolo Verrecchia, manager del Big Mat Bsc Grosseto under 18 di softball – della squadra. Una menzione particolare la meritano Marianello, un ‘muro’ nella ricezione, e Franceschelli in pedana e autrice anche di un fuoricampo interno. Adesso dobbiamo proseguire in questa direzione, alimentando l’entusiasmo che ci contraddistingue”.





Prosegue infine il cammino da “schiacciasassi” delle under 13 del Big Mat Bsc Grosseto. Questo weekend le “pink pesti” del manager Fiorenzo Cappuccio si sono imposte per 13-9 contro il Pisa Tower, restando prime in classifica regionale. “Abbiamo la fortuna – dichiara il manager Fiorenzo Cappuccio – di vantare un gruppo di atlete serie e unite. La vittoria è frutto di una buona prestazione corale, con De Gennaro e Childers protagoniste in pedana e di Aquilani in battuta. Dobbiamo continuare così, pensando a gara dopo gara senza mai mettere in secondo piano il divertimento”.