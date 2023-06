Mondo softball: turni infrasettimanali per le giovanili del Big Mat Bsc

Le under 13 vincono contro il Firenze softball ma non contro il Pisa Tower. Non passano le under 18 contro il Lucca



Grosseto: È stata una settimana ricca di gare per il softball del Big Mat Bsc Grosseto. Le under 13 del manager Fiorenzo Cappuccio si sono imposte, lunedì 12 giugno allo stadio Simone Scarpelli, per 10-9 contro il Firenze softball, cedendo invece il passo due giorni dopo contro il Pisa tower per 11-10, sul diamante di Livorno. “Le ragazze – commenta Fiorenzo Cappuccio, manager del Big Mat Bsc Grosseto under 13 di softball – sono in continua crescita. Intorno a loro si è creata un’atmosfera positiva e familiare che le aiuta nello scendere in campo con maggiore serenità e voglia di divertirsi”.

Da sottolineare le prestazioni di Viola De Gennaro in pedana e di Lily Childers e Natascia Aquilani in battuta. Il prossimo appuntamento per le under 13 biancorosse sarà sabato 17 giugno alle ore 16, allo stadio Simone Scarpelli, contro il Firenze softball.

Nel turno infrasettimanale non riescono a imporsi le under 18 del Big Mat Bsc di softball contro le Nuove pantere di Lucca. Nonostante l’ottima prova di Franceschelli in pedana e di Zaccanti, Marianello e sempre Franceschelli in battuta, la squadra avversaria si è aggiudicata la gara per 6-5 all’ultimo inning. “Abbiamo mantenuto il vantaggio – spiega Paolo Verrecchia, manager del Big Mat Bsc Grosseto under 18 di softball – fino all’ultima ripresa, ma una piccola sbavatura in difesa ci è costata la sconfitta. Questo però non deve affatto demotivarci, anzi deve incentivare la nostra voglia di crescere e di migliorarci, consapevoli che possiamo imporre il nostro baseball contro chiunque e fornire ottime performance”.

Il prossimo appuntamento per le under 18 biancorosse sarà sabato 17 giugno alle 13, allo stadio Simone Scarpelli, contro la Sestese.