Mondo softball: ecco le date dei campionati

La Serie B debutterà contro il Cali Roma, le under 18 se la vedranno contro le New Panthers di Lucca e le under 13 contro il Padule di Sesto Fiorentino



Grosseto: Tutto pronto per la nuova stagione di softball. Le squadre biancorosse scenderanno in campo a partire del mese di aprile fino a luglio. La prima squadra, guidata dal manager Elga Vanelli, debutterà domenica 21 aprile, alle ore 11, contro il Cali Roma allo stadio Simone Scarpelli, mentre le under 18 se la vedranno in casa il 3 aprile, alle ore 17, contro le New Panthers di Lucca.

“Non ci si abitua mai - commenta Paolo Verrecchia, manager delle under 18 del Big Mat Bsc Grosseto – ai debutti. Ogni anno è sempre una grande emozione la prima di campionato. In questi mesi le ragazze hanno lavorato bene, c’è tanto entusiasmo e l’obiettivo è quello di continuare a crescere e giocare alla pari contro tutte le formazioni avversarie. Ovviamente non sarà semplice esprimere fin da subito il nostro potenziale, ma dobbiamo scendere sul diamante con determinazione e con spirito di sacrificio”.

Infine, le pink pesti dell’under 13, guidate dal manager Fiorenzo Cappuccio, debutteranno a Sesto Fiorentino contro il Padule sabato 13 aprile, alle ore 16.

Per conoscere i calendari completi della stagione 2024 delle tre squadre biancorosse è possibile visitare il sito del Bsc Grosseto: www.bscgrosseto.it.