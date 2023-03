Mondiali Tokyo: il Bsc Grosseto ospita l’Italia Under 15 di softball allo Scarpelli

Il raduno si svolgerà da venerdì 3 a domenica 5 marzo. Tra i membri dello staff della nazionale anche il manager del Bsc Grosseto di softball Paolo Verrecchia



Grosseto: La nazionale azzurra under 15 di softball, guidata dalla manager Mariastella Perizzolo, si allenerà allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto da venerdì 3 marzo a domenica 5 marzo in vista dei mondiali in Giappone. “È la prima volta – commenta Paolo Verrecchia, coach della nazionale under 15 e manager del Bsc Grosseto – che l’Italia di softball under 15 si allena nella nostra città. L’organizzazione della tre giorni dimostra quanto di buono abbia fatto e stia facendo il Bsc Grosseto nel mondo del softball, sia con la prima squadra che con il settore giovanile”.

La formazione azzurra, che nel 2022 si è aggiudicata la medaglia d’argento agli europei di Eschede in Olanda, si allenerà in vista dei mondiali di Tokyo del prossimo ottobre. “Sarà una grande opportunità – prosegue coach Verrecchia – quella di partecipare alla competizione, misurandosi contro formazioni importanti come Giappone o Stati Uniti d’America. Le nostre ragazze scenderanno in campo per divertirsi e con un pizzico di ovvia incoscienza potranno provare a giocarsela con tutte le avversarie”.