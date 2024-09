Monavrìl con un trio di eccezione apre l'appuntamento di fine estate del Festival Music & Wine

Grosseto: Dopo un’estate musicale entusiasmante che ha sempre fatto registrare il tutto esaurito in occasione di ciascun concerto, il 34° Festival Internazionale Music & Wine torna alle Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto con gli ultimi tre interessanti appuntamenti di fine estate.

Si inizia sabato 14 settembre alle ore 21 con lo spettacolo “Un soffio fra le nuvole”, una nota di freschezza musicale che prende spunto da un lavoro musicale e discografico dal saxofonista e compositore Alberto Napolitano e che coinvolge in questo concerto la splendida voce della cantante foggiana Monavrìl, il pianoforte di Angela Trematore e il sax di Marco Destino in un percorso musicale libero che spazierà dal pop, al jazz fino alla canzone d’autore e che renderà ancora più accattivante il già intricante mix voce, sax e pianoforte. Il gruppo infatti, prendendo spunto da composizioni originali di Napolitano, affronterà standard conosciutissimi quali “La Vie en Rose” di Edith Piaf, “Tanti Anni Prima” di Astor Piazzolla, oltre a brani di Gershwin, Glass, Newman e King fino al pop internazionale per una serata di grande relax. I tre musicisti, tutti pugliesi, vantano singolarmente una solida carriera artistica: Monavrìl, nasce a Foggia e svela presto l'interesse per la musica mostrando notevoli doti a soli 5 anni. Studia pianoforte, si diploma con il massimo dei voti e la lode, segue corsi di perfezionamento e master e collabora con compagnie teatrali come musicista, pianista e cantante proseguendo la sua formazione musicale in Hoop Music e confrontandosi con personalità di spicco del panorama della musica pop. Grazie agli studi canori e strumentali inizia la stesura di arrangiamenti, trascrizione di canzoni e musiche di vari stili e generi, decidendo infine di assecondare la propria creatività e maturità artistica, mettendo in musica i propri testi in ottica cantautorale. Ad agosto 2022 consegue il riconoscimento come miglior cantautrice al “Premio Spazio d’Autore” a San Gimignano. Non sono da meno i curriculum della pianista Angela Trematore, pianista diplomata con lode presso il Conservatorio “Giordano” di Foggia e molto affermata nell’ambito della musica da camera con centinaia di concerti in Italia e all’estero e del sassofonista Marco Destino, anch’egli diplomato con lode e vincitore di premi musicali internazionali che lo hanno portato ad esibirsi sino negli Emirati Arabi.

Il prossimo appuntamento musicale del Festival presso le Terme è atteso poi per sabato 21 settembre, ospiti la soprano Claudia Carletti e la pianista Nicoletta Latini mentre il gran finale, previsto per martedì 24 settembre, vedrà protagonista il Duo formato dalla pianista cipriota Rüya Taner e dal sassofonista turco Kürsat Basar. Come sempre l’ingresso ai concerti è gratuito senza necessità di prenotazione.