Momenti Divini: la degustazione d’autunno nei punti vendita Etruria Retail

L’iniziativa punta a scoprire i vini del nuovo catalogo e i migliori abbinamenti con i sapori locali

Siena: Una serata dedicata ai sapori del territorio e alle eccellenze vinicole italiane. Si chiama “Momenti Divini – Degustazione d’Autunno” l’iniziativa promossa da Etruria Retail, in programma venerdì 24 ottobre alle ore 21 in nove punti vendita Carrefour della rete. Un evento, gratuito su prenotazione, che unisce conoscenza, gusto e convivialità grazie alla degustazione guidata da sommelier professionisti di sette vini selezionati accompagnati da un percorso di assaggi di prodotti in abbinamento.

Dove vivere i Momenti Divini di Etruria Retail. Le degustazioni si svolgeranno contemporaneamente, alle ore 21, nei Carrefour Market di Grosseto, in via Scansanese 16 e in via Einaudi 59; a Siena, in Piazza Maestri del Lavoro 32 (zona viale Toselli) e in Largo Sassetta 1; a Montemurlo, in via Giuseppe di Vittorio 2/4; a Monteroni d’Arbia, in via Liguria 1; ad Aulla, presso il supermercato in via Lunigiana; a Chifenti, presso il Carrefour di via del Brennero e nel punto vendita di Castelnuovo di Subbiano (Ar).

Lo spirito dell’iniziativa. Con “Momenti Divini – Degustazione d’Autunno” Etruria Retail rinnova il suo impegno nel valorizzare le eccellenze vitivinicole italiane e la cultura del buon vino, offrendo ai clienti un’occasione per conoscere da vicino la qualità e la passione che ogni giorno accompagnano il lavoro dei produttori italiani.

Info utili. Ogni punto vendita accoglierà fino a 30 partecipanti, che potranno riservare il proprio posto sabato 18 ottobre recandosi al desk dedicato alle prenotazioni allestito nei punti vendita aderenti. In caso di disponibilità di posti sarà possibile prenotarsi sul punto vendita fino al giorno prima dell’evento. A tutti i partecipanti saranno riservati alcuni gadget e promozioni esclusive.

foto di repertorio