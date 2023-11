Modifiche temporanee alla circolazione a Marina di Grosseto

Marina di Grosseto: Al fine di consentire i lavori di manutenzione delle facciate di un edificio in via XXIV Maggio il comune di Grosseto ha disposto quanto segue.



Nel periodo compreso tra il 15 novembre e il termine dei lavori e comunque non oltre il 15 aprile, nell’area del condominio “Mediterraneo” in via XXIV Maggio civico 68/H e nell’area adiacente, per motivi di sicurezza dovrà essere installato il segnale recante la dicitura “divieto passaggio pedoni”, garantendo un idoneo percorso pedonale alternativo e utilizzando i necessari accorgimenti di protezione per il transito pedonale.

Dovrà essere sempre garantito l’accesso alle proprietà private poste nell’area interessata dai lavori.