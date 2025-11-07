“Modifiche da tempi di guerra”, gruppi opposizione Follonica: "Prole inaccettabili del Presidente del consiglio Aloisi"

La destra di Follonica rinuncia al confronto e trasforma il Consiglio in un “votificio”

Follonica: ""Durante la commissione dedicata alle modifiche del Regolamento del Consiglio comunale, il presidente Aloisi ha dichiarato che si tratta di “modifiche da tempi di guerra”. Parole gravissime e fuori luogo, ancor più perché pronunciate da chi ricopre un ruolo di garanzia e dovrebbe tutelare il corretto funzionamento dell’aula e i diritti di tutti i consiglieri, non alimentare divisioni o contrapposizioni", dicono i consiglieri e delle consigliere del Partito Democratico, Follonica a Sinistra e Andrea Pecorini Sindaco.

"In un momento storico in cui la guerra è una realtà tragica, che uccide, affama e costringe milioni di persone a fuggire, evocarla con leggerezza nel contesto del dibattito politico locale è un’offesa al senso delle istituzioni e alla sensibilità di chi crede nella democrazia e nel dialogo.





Ma le parole di Aloisi, purtroppo, rispecchiano perfettamente il metodo e l’impostazione della destra che governa Follonica: chiusura, arroganza e nessuna disponibilità al confronto. Mentre il sindaco parlava di condivisione e partecipazione, in commissione è arrivato un testo di modifica del Regolamento già definito in ogni dettaglio e corredato di pareri tecnici, un fatto compiuto che svuota di significato il lavoro del Consiglio.

Dietro la retorica dell’efficienza e della digitalizzazione si nasconde un chiaro obiettivo: limitare il dibattito e ridurre al minimo la voce dei consiglieri. Ridurre a tre minuti le domande d’attualità e a due minuti le dichiarazioni di voto non è modernizzazione: è censura. Concedere al presidente la possibilità di sospendere le sedute “di sua sponte” non è equilibrio istituzionale: è un accentramento di potere che indebolisce la rappresentanza democratica. Come gruppi di centrosinistra abbiamo chiesto un atto di responsabilità: ritirare la proposta e aprire un confronto vero, trasparente e rispettoso. La maggioranza ha preferito invece il rinvio, una decisione che appare come l’ennesimo tentativo di guadagnare tempo prima di imporre la propria volontà. Chi guida le istituzioni dovrebbe costruire ponti, non scavare fossati. Noi continueremo a difendere il valore del confronto, del rispetto e della democrazia, perché il Consiglio comunale non appartiene alla maggioranza: appartiene a tutta la città", concludono i consiglieri e delle consigliere del Partito Democratico, Follonica a Sinistra e Andrea Pecorini Sindaco.