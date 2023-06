Modifiche circolazione traffico evento “La Notte blu cento anni Aeronautica militare"

Grosseto: Il comune di Grosseto inforna delle modifiche alla circolazione in vigore da oggi, 8 giugno, fino alle ore 18:00 di lunedì 12 giugno nel centro storico in occasione dell’evento “La Notte blu”- cento anni dell’Aeronautica militare.



- Fino alle ore 18:00 del 12 giugno nel centro abitato di Grosseto nella Piazza Alighieri è istituito il DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Z.T.L., eccetto i mezzi preposti all'allestimento e rimozione delle strutture utilizzate, garantendo sempre una corsia per i veicoli in servizio di emergenza non inferiore a m. 3,00 di larghezza;

- Dalle ore 12.00 del giorno 09 Giugno 2023 fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate e comunque non oltre le ore 18.00 del giorno 11 Giugno 2023,nel centro abitato di Grosseto nella Piazza Duomo è istituito il DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Z.T.L., eccetto i mezzi preposti all'allestimento e rimozione delle strutture utilizzate, garantendo sempre una corsia per i veicoli in servizio di emergenza non inferiore a m. 3,00 di larghezza;

Durante il periodo di validità dei divieti

- Sono temporaneamente soppressi gli spazi riservati alla sosta dei taxi e dei veicoli muniti del “contrassegno speciale invalidi” dalla Piazza Duomo, al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione in parola ;

- Sono istituiti due stalli di sosta riservati alla sosta dei taxi nella Piazza Gioberti (lato destro secondo la direzione di marcia proveniente da Via A. Gramsci) ;

- Sono istituiti uno stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie nella Piazza Gioberti (lato sx. secondo la direzione di marcia proveniente da Via A. Gramsci) e uno nella Via Manin lato sx. in adiacenza alla BNL;

- Il Corso Carducci all' intersezione con la Via Garibaldi è indicata come strada senza uscita ;

- La Via Manin. all' intersezione con la Piazza Gioberti è indicata come strada senza uscita;

- La Via Ricasoli è indicata come strada senza uscita, con ingresso da Piazza del Mercato;

- La Piazza Innocenzo II è indicata come Strada senza Uscita con ingresso da Piazza Mensini;

- Il personale del Comando di P.M. assegnato alla scorta dell'aereo da posizionare in Piazza Duomo, sia nel percorso di andata e ritorno ( orari al momento non conosciuti) istituirà un DIVIETO DI TRANSITO AL PASSAGGIO con ingresso dal CORSO CARDUCCI (lato Via Porciatti/Via Manetti) con conseguente abbassamento del Pilomat, ivi posto;

Sarà comunque consentito l’accesso alle proprietà private presenti.