Modifiche alla circolazione per lavori di riqualificazione del quartiere Senzuno

Follonica: Da oggi 24 febbraio e fino al 24 marzo sono state istituite modifiche alla circolazione in via della Repubblica, via Siena, via Firenze, via Spiaggia di Levante e via Arezzo per il proseguimento dei lavori di riqualificazione del quartiere Senzuno

Con Ordinanza N. 71 del 21-02-2025 sono state istituite modifiche alla circolazione in via della Repubblica, via Siena, via Firenze, via Spiaggia di Levante e via Arezzo dalle ore 8.00 del 24/02/2025 alle ore 18.00 del 24/03/2025 per consentire il proseguimento dei lavori di riqualificazione del quartiere Senzuno.

Di seguito le modifiche: