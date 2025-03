Modifiche alla circolazione per la gara ciclistica Tirreno Adriatico 2025

In occasione della gara ciclistica Tirreno Adriatico 2025, con ordinanze n. 83 e 84 sono previste modifiche alla circolazione stradale

Follonica: La gara ciclistica Tirreno Adriatico giunge alla sua 60° edizione e torna a Follonica nei giorni di martedì 11 e mercoledì 12 marzo, rispettivamente come tappa di arrivo e di partenza.

Mercoledì 5 marzo, l’amministrazione comunale, dopo aver effettuato incontri specifici con le associazioni di categoria e di volontariato, ha tenuto anche un incontro pubblico durante il quale è stato presentato il percorso di gara e sono state fornite indicazioni sulle modifiche alla circolazione con le aperture, le chiusure e i relativi divieti di accesso, transito, sosta e fermata.

Di seguito il percorso della tappa di arrivo di martedì 11 marzo:

ingresso della carovana in Follonica dal Casone per proseguire fino a via Romagna; da via Romagna svolta a destra dove sarà posto l'arrivo, concludendo con il primo passaggio. Per il secondo giro la carovana transita in via della Pace, via Europa, un piccolo tratto di via Roma, via Golino, fino ad arrivare al sovrappasso, poi percorre tutta via Don Bigi, via Isola del Giglio, via Litoranea, fino a ritornare in Viale Italia, per proseguire fino a Via Isole Eolie, prendere il sottopasso e ritornare sulla Aurelia fino al bivio del Casone, facendo nuovamente il giro per concludere con l'arrivo in via Romagna.

Il tempo di chiusura delle strade è stimato dalle 14.00 fino alle 16.00.

Di seguito il percorso della tappa di partenza di mercoledì 12 marzo:

partenza da piazza XXV Aprile, la carovana procederà in via Albereta contro senso di marcia, poi via Bicocchi fino a via Palermo, percorrendola tutta fino ad entrare in via del Cassarello. Da lì verrà imboccata l’Aurelia. La partenza è prevista per le ore 9.00

Si fa presente che via Verdi sarà a doppio senso, pertanto si potrà raggiungere buona parte delle zone della città, non essendone stata prevista la chiusura completa.

Anche la zona che riguarda il presidio ASL sarà raggiungibile, con vie di accesso e uscita su viale Europa.

Con ordinanze n. 83 e 84 del 3/03/2025 sono state previste modifiche alla circolazione stradale, rispettivamente per il giorno martedì 11 marzo (giorno di arrivo di tappa) e per il giorno mercoledì 12 marzo (giorno di partenza di tappa).

Di seguito vengono riportati i divieti previsti dalle suddette ordinanze.

Ordinanza n.83 (Tappa di arrivo del 11 marzo 2025)

1. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, dalle ore 17.00 del 10.03.2025 alle ore 21.00 del 11.03.2025; nell’area di sosta sterrata posta in via della Pace all’altezza di via Romagna (cannelline) riservando detta area alla sosta dei mezzi dell’organizzazione R.C.S. (direzione corsa);

2. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA E TRANSITO, dalle ore 17.00 del 10.03.2025 alle ore 21.00 del 11.03.2025; in via Balducci compresa l’area di sosta sita di fronte scuole elementari, riservando detta area alla sosta dei mezzi dell’organizzazione R.C.S. (direzione corsa);

3. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, dalle ore 14.00 del 10.03.2025 alle ore 21.00 del 11.03.2025; nell’area di sosta sita in largo Vienna, riservando detta area alla sosta dei mezzi dell’organizzazione R.C.S. (direzione corsa);

4. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, dalle ore 12.00 del 10.03.2025 alle ore 21.00 del 11.03.2025; su via Romagna, riservando detta area alla sosta dei mezzi dell’organizzazione R.C.S. (direzione corsa);

5. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, dalle ore 17.00 del 10.03.2025 alle ore 21.00 del 11.03.2025; nell’area di sosta sterrata posta di fronte alla fonderia Leopolda, riservando detta area alla sosta dei mezzi del quartier tappa;

6. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA a tutte le categorie di veicoli compresi quelli al servizio delle persone diversamente abili, esclusi: i ciclisti partecipanti all’evento e dotati di numero di gara, i mezzi della RAI (Mezzi produzione RAI – Studio RAI Sport – auto personale produzione RAI) e dell’organizzazione R.C.S. dalle ore 17.00 del 10.03.2025 alle ore 17.00 del giorno 11.03.2025 nelle seguenti Vie:

Via Don Bigi;

Via Caprera tratto compreso fra via Don Bigi e via isola del giglio;

Via isola del giglio tratto compreso fra via Caprera e via Litoranea;

Via Litoranea tratto compreso fra via isola del giglio e via isola d’ischia

Via isola d’ischia tratto compreso fra via Litoranea e viale Italia;

Viale Italia tratto compreso fra via isola d’ischia e via isole Eolie;

Via isole Eolie;

7. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA a tutte le categorie di veicoli compresi quelli al servizio delle persone diversamente abili, esclusi: i ciclisti partecipanti all’evento e dotati di numero di gara, i mezzi della RAI (Mezzi produzione RAI – Studio RAI Sport – auto personale produzione RAI) e dell’organizzazione R.C.S. dalle ore 17.00 del 10.03.2025 alle ore 17.00 del giorno 11.03.2025 nelle seguenti Vie:

Via Golino;

Piazza Don Minzoni area di sosta posta di fronte alla stazione ferroviaria;

8. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA a tutte le categorie di veicoli compresi quelli al servizio delle persone diversamente abili, esclusi: i ciclisti partecipanti all’evento e dotati di numero di gara, i mezzi della RAI (Mezzi produzione RAI – Studio RAI Sport – auto personale produzione RAI) e dell’organizzazione R.C.S. dalle ore 08.00 alle ore 17.00 del giorno 11.03.2025 nelle seguenti Vie:

Via della Pace tratto compreso fra via Romagna e viale Europa;

Viale Europa tratto compreso fra via della Pace e la rotatoria del parco centrale;

Via Bicocchi tratto compreso fra piazza Don Minzoni e via Don Bigi (sovrappasso);

Via del Cassarello tratto compreso fra il comparto Ulivi e via Romagna

9. DIVIETO DI TRANSITO a tutte le categorie di veicoli compresi quelli al servizio delle persone diversamente abili, esclusi: i ciclisti partecipanti all’evento e dotati di numero di gara, i mezzi della RAI (Mezzi produzione RAI – Studio RAI Sport – auto personale produzione RAI) e dell’organizzazione R.C.S. dalle ore 5.00 alle ore 17.30 del giorno 11.03.2025 in via Romagna;

10. DIVIETO DI TRANSITO a tutte le categorie di veicoli compresi quelli al servizio delle persone diversamente abili, esclusi: i ciclisti partecipanti all’evento e dotati di numero di gara, i mezzi della RAI (Mezzi produzione RAI – Studio RAI Sport – auto personale produzione RAI) e dell’organizzazione R.C.S. dalle ore 14.00 alle ore 17.30 del giorno 11.03.2025 nelle seguenti Vie:

Via del Cassarello tratto compreso fra il confine con il comune di Scarlino e via Romagna.

Via della Pace tratto compreso fra via Gori e viale Europa;

Viale Europa tratto compreso fra via della Pace e la rotatoria del parco centrale;

Via Roma tratto compreso fra la rotatoria del parco centrale e via Golino;

Via Golino;

Piazza Don Minzoni;

Via Bicocchi tratto compreso fra piazza Don Minzoni e via Don Bigi (sovrappasso);

Via Don Bigi;

Via Caprera tratto compreso fra via Don Bigi e via isola del giglio;

Via isola del giglio tratto compreso frs via Caprera e via Litoranea;

Via Litoranea tratto compreso fra via isola del giglio e via isola d’ischia

Via isola d’Ischia tratto compreso fra via Litoranea e viale Italia;

Viale Italia tratto compreso fra via isola d’Ischia e via isole Eolie;

Via isole Eolie;

11. DIVIETO DI TRANSITO ai velocipedi sulle piste ciclabili presenti sul percorso di gara eccetto partecipanti alla gara.

12. DIVIETO DI FERMATA dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del 11/03/2025 in ambo i lati di via Verdi tratto compreso fra via Bicocchi e via Santini, con istituzione di doppio senso di circolazione e dare precedenza all’altezza dell’intersezione con via Santini dalle ore 14.00 alle ore 17.00 del 11/03/2025.

Le Vie che confluiscono sul circuito della corsa ciclistica si intendono chiuse al transito all’altezza dell’intersezione della via interessata dalla gara. Le stesse laddove a senso unico, si trasformano in doppio senso di circolazione alternato a vista.

13. Di invertire il senso di marcia all’interno dell’area del distretto sanitario dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del 11/03/2025 comunque fino alla riapertura della circolazione al termine della manifestazione, in modo da consentire l’ingresso e l’uscita dall’area del distretto Sanitario solamente da viale Europa.

Sono esclusi dalle limitazioni veicoli di soccorso, della Forza Pubblica e tutti i veicoli al seguito della manifestazione.

Ordinanza n. 84 (Tappa di partenza del 12 marzo 2025)

1. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, in ambo i lati, dalle ore 17.00 del 11.03.2025 alle ore 11.30 del 12.03.2025; nelle seguenti Vie e Piazze cittadine, riservando dette aree alla sosta dei mezzi della RAI (Mezzi produzione RAI – Studio RAI Sport – auto personale produzione RAI) e dell’organizzazione R.C.S. (Bus squadre – Ammiraglie – sponsor – mezzi pesanti):

· Via Albereta

· P.za XXV Aprile tutta la piazza

· Via Fratti tratto compreso fra via Marconi e via Zara;

· Via Zara

· Via Marconi

· Via Baldi (area mercatale parco centrale)

· Via Serri (slargo)

· Viale Carducci tratto compreso fra piazza XXV Aprile e via Fiume

· Via Bicocchi tratto compreso fra via Albereta e l’area di sosta denominata ex Cartiera (civico 1)

· Via della Repubblica tratto compreso fra area di sosta ex Cartiera (civico 1) e via Vespucci

· Via Palermo

· Via del Cassarello tratto compreso fra via Palermo ed il confine con il Comune di Scarlino

2. DIVIETO DI TRANSITO a tutte le categorie di veicoli compresi quelli al servizio delle persone diversamente abili, esclusi: i ciclisti partecipanti all’evento e dotati di numero di gara, i mezzi della RAI (Mezzi produzione RAI – Studio RAI Sport – auto personale RAI) e dell’organizzazione R.C.S. dalle ore 09.00 alle ore 11.30 del giorno 12.03.2025 nelle seguenti Vie:

· Piazza XXV Aprile

· Via Albereta

· Via Bicocchi tratto compreso fra via Roma e l’area di sosta ex Cartiera (civico 1)

· Via della Repubblica tratto compreso fra via Bicocchi e via Palermo-via Vespucci

· Via Palermo

· Via del Cassarello

· Via Carducci

· Via Vespucci Le Vie che confluiscono sul circuito della corsa ciclistica si intendono chiuse al transito all’altezza dell’intersezione della via interessata dalla gara. Le stesse laddove a senso unico, si trasformano in doppio senso di circolazione alternato a vista.

Sono esclusi dalle limitazioni veicoli di soccorso, della Forza Pubblica e tutti i veicoli al seguito della manifestazione.