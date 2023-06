Attualità Modifiche alla circolazione in via Roma 15 giugno 2023

Redazione Grosseto: Dalle ore 08.00 fino e non oltre le ore 20.00 di lunedì 19 giugno in Via Roma, tratto compreso tra la stessa Via Trento e Via Bolzano, è istituito il divieto di transito, per lavori di rifacimento di un tratto della condotta fognaria ivi posta, per conto di Acquedotto del Fiora S.p.A. Di seguito le modifiche che verranno apportate alla circolazione.

L'inversione dell'attuale senso unico di marcia nella Via Trento,tratto compreso tra la stessa Via Roma e la Via Fucini.

E’ istituita la segnaletica di " STOP " (fermarsi e dare precedenza) sull'intersezione della Via Fucini con Via Trento, e di Direzione Obbligatoria a dritto nella stessa Via Fucini( dir. Via Matteotti) e di Direzione Obbligatoria a dx. nella Via Trento con direzione verso la Via Mameli.

Per i veicoli transitanti nella Via Fucini provenienti dalla Via Udine, giunti all'altezza dell'intersezione con la Via Trento, è istituita la Direzione Obbligatoria a sinistra in quest'ultima via in direzione della Via Mameli.

Per i veicoli transitanti nella Via Roma giunti all'altezza dell'intersezione con la Via Trento, è istituita la Direzione Obbligatoria a Sx. in quest'ultima via in direzione della Via Mameli.

Per i veicoli transitanti nella Via Trento (provenienti dalla Via Tolmino e dalla Via Buozzi),giunti all'altezza dell' intersezione con la Via Roma, è istituita la Direzione Obbligatoria a Dritto, nella stessa Via Trento in direzione della Via Mameli. Sarà comunque garantito il transito pedonale. L'Amministrazione comunale chiede alla popolazione di prestare attenzione. Seguici





