Modifiche alla circolazione in via Pergolesi 11 settembre 2023

11 settembre 2023 127

Grosseto: Da lunedì 11 settembre 2023 a sabato 7 settembre 2024 in via Pergolesi, tratto con direzione Via Catalani, sul lato sx. rispetto alla direzione consentita, da dopo l'area di cantiere precedentemente autorizzata per tutta la lunghezza dell'occupazione (ml.10.50 circa), è istituito il Divieto di Sosta con la rimozione forzata a tutti i veicoli al fine di consentire la realizzazione dei lavori di demolizione di un fabbricato esistente finalizzato alla realizzazione n° 8 unità immobiliari residenziali.

Nello stesso periodo dovrà essere realizzato un passaggio pedonale protetto di almeno mt. 1.00 di larghezza protetto nei vari ancoraggi e secondo le normative vigenti. A “monte” dell'occupazione oggetto della presente disposizione dovrà esser dovrà essere traslato l' attraversamento pedonale provvisorio di colore giallo attualmente ivi posto a “valle” della stessa, l'impresa esecutrice è autorizzata a istituire ambo i lati il Divieto di Fermata per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dello stesso. Resta garantito l’accesso alle proprietà private esistenti e alle attività commerciali eventualmente presenti. Prestare attenzione.

