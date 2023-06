Attualità Modifiche alla circolazione in via Battisti 27 giugno 2023

Redazione

Grosseto: Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 di mercoledì 28 giugno, in Via Battisti, lato sinistro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 17 fino ai pressi del civico 15, è istituito il divieto di sosta per lavori di manutenzione straordinaria.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l'accesso alle proprietà private eventualmente presenti.





