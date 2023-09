Modifiche alla circolazione in via Bartali, prestare attenzione

Grosseto: Al fine di consentire la realizzazione dell’allaccio dei sotto servizi della lottizzazione denominata “Urbanizzazione P.E.E.P. Villaggio Kennedy”, a partire da lunedì 11 settembre fino e non oltre domenica 31 dicembre, in via Bartali (angolo via Segni) corsia con direzione via Palazzoli, la ditta esecutrice è autorizzata a istituire in caso di necessità il Divieto di Sosta con rimozione forzata per tutta la lunghezza dell'area interessata.



Inoltre, durante il periodo dei lavori, in via Bartali (angolo via Segni) corsia con direzione via Palazzoli, sul passaggio pedonale interessato o adiacente all'area, per motivi di sicurezza, verrà installato il segnale recante la dicitura “ divieto passaggio pedoni “ ( fig. ii.54 art. 117 regolamento di esecuzione ed attuazione del c.d.s. ) - pedoni sul lato opposto.

Sarà garantito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private esistenti. Al termine delle operazioni la ditta esecutrice provvederà all'esecuzione dei lavori di ripristino.