Modifica L 194, assessora Nardini replica a Vivarelli Colonna sindaco di Grosseto

Firenze: L'assessora regionale alle pari opportunità della Toscana Alessandra Nardini, oggi a Grosseto per un'iniziativa dell'UPI sul dimensionamento scolastico, ha replicato al sindaco Vivarelli Colonna. Il sindaco ha definito Nardini 'assessorucola' in un video, dopo che l'assessora lo ha contestato per la proposta di inserire nella legge 194 l'obbligo di visione di una foto del feto e di ascolto del battito cardiaco.

Dichiara Nardini: "Nei giorni scorsi il sindaco ha sostenuto una proposta misogina e sessista sulla 194, un'idea giudicante e colpevolizzante verso le donne che affrontano un momento tanto delicato. Oggi, per confermare il proprio sessismo, mi definisce assessorucola. Per me, detto da lui, è la conferma che sto lavorando bene nell'interesse delle donne toscane, dei loro diritti e delle loro libertà.

Vivarelli Colonna non è nuovo né a queste cadute di stile verso le donne, penso a quanto detto sulla segreteria nazionale Elly Schlein, né a scelte politiche vergognose. In pochi mesi propone prima di intitolare una via ad Almirante e poi di smontare la legge 194. Da una scelta revisionista a una misogina. Spero davvero che abbia toccato il fondo e che non si spinga oltre"