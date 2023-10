Modena Cento Ore con le sue bellissime automobili d’epoca a Porto Santo Stefano

Monte Argentario: Le vie di Porto S. Stefano si sono animate con l’arrivo delle incredibili vetture in gara per la Modena Cento Ore 2023, le auto hanno sfilato a partire dalle ore 17.00 per il lungomare Giugiaro proprio sotto il balcone /plancia di Artemare Club, un centinaio gli equipaggi iscritti all’edizione 2023, provenienti da tutta Europa e dal mondo.



I partecipanti si stanno immergendo in una settimana di emozione e adrenalina nel cuore del Bel Paese, godendo di alcuni dei circuiti più amati d’Italia: l’Autodromo di Vallelunga, l’Autodromo Nazionale dell’Umbria a Magione, il Mugello Circuit e l’Autodromo di Modena. L’itinerario quest’anno attraverserà ben quattro regioni, partendo dalla Toscana e passando per Lazio, Umbria fino a giungere in Emilia-Romagna. Come sempre si concluderà a Modena, cuore della Motor Valley, patria di Enzo Ferrari e dei motori più amati in Italia e nel mondo, dove le vetture verranno presentate al pubblico e premiate davanti al Palazzo Ducale.





Il percorso, in cinque giorni, partito dal Monte Argentario termina a Modena e prevede quattro tappe con un impegnativo programma comprendente gli autodromi e le nove prove speciali, 10 ottobre Orbetello - Autodromo di Vallelunga - Antico Borgo di Sutri - PS 1 “Cura di Vetralla” - Viterbo – Montefiascone - Lago di Bolsena - PS 2 “Manciano” - Porto Santo Stefano, 11 ottobre Orbetello - PS 3 “Scansano” - PS 4 “Monte Amiata” - San Quirico d’Orcia - Autodromo dell’Umbria di Magione – Perugia, 12 ottobre Perugia - PS 5 “Passo dello Spino” - Bibbiena – PS 6 “Croce ai Mori”– Scarperia - Mugello Circuit – Firenze, 13 ottobre Firenze – Mugello Circuit - PS 7 “Passo del Giogo” - Firenzuola - PS 8 “Monte Faggiola” - PS 9 “Sambuca” – Castello di Villanova – SPS Autodromo di Modena – Modena, 14 ottobre Modena, relax e arrivederci alla prossima edizione.