Attualità Moda: Toscano collezioni presenta "Toscana in Salute" 29 aprile 2025

Incontro dedicato al benessere personale e collettivo, in collaborazione con Mutua MBA, leader della Sanità Integrativa in Italia. La salute è un diritto fondamentale, la solidarietà ci guida verso il benessere comune. Grosseto: Partendo da questo principio, Toscano Collezioni – eccellenza sartoriale toscana che unisce tradizione artigianale e impegno sociale – promuove un incontro dedicato al benessere personale e collettivo, favorendo il dialogo tra famiglie, imprese e Terzo Settore sul tema del welfare sostenibile. L'appuntamento è fissato per giovedì 15 maggio, dalle 16:30 alle 18:30, presso la fabbrica sartoriale di via Genova 5, a Grosseto. Partner dell'iniziativa è Mutua MBA, Società di Mutuo Soccorso leader in Italia nel panorama della Sanità Integrativa attiva nella diffusione della cultura e dei principi mutualistici. Riconosciuta ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n° 3818, Mutua MBA opera come ente no-profit, e da sempre si impegna nella promozione di uno stile di vita sano e alla valorizzazione del benessere complessivo. Durante l’incontro verranno presentate le soluzioni di Mutua MBA dedicate a singoli soci, famiglie e aziende, nell’ambito del welfare aziendale e dei benefit per i dipendenti, pensate per offrire servizi personalizzati progettati per rispondere a tutte le necessità. A guidare il confronto saranno Flavio Roma, Pietro Flammia e Alessio Chelli. Al termine dell’incontro è previsto un piccolo aperitivo all'interno della fabbrica sartoriale Toscano. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione scrivendo a press@toscanocollezioni.com o telefonando al numero 0564 1950136. Seguici



