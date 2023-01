Mobilità sostenibile a Castiglione della Pescaia

14 punti di rifornimento elettrici su tutto il territorio.



Castiglione della Pescaia: Castiglione della Pescaia e le sue quattro frazioni si stanno dotando di una capillare rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

«Nel mese di agosto dello scorso anno – spiegano la sindaca Elena Nappi e l’assessora ai Lavori Pubblici Susanna Lorenzini - l’azienda Acea Innovation srl ha firmato la convenzione che ha portato alla realizzazione di un sistema di infrastrutture intelligenti composto dalle più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota che sarà in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile».

In quattordici punti strategici del comune saranno collocate le colonnine di rifornimento che, con una visione lungimirante, oltre ai residenti, offriranno servizi ai tanti turisti che sempre più scelgono la loro meta privilegiando criteri di sostenibilità ambientale.

Il piazzale del Comune, via Montecristo e via Cerboli sono le prime tre delle quattordici location individuate sul territorio comunale dove sono già iniziati i lavori per l’installazione delle colonnine.

Gli altri punti per il rifornimento elettrico sono previsti in piazza Gramsci, via della Torre, piazza Garibaldi, piazzale Salebro, piazza Ponte Giorgini, via Orsa Maggiore, via Manzoni. Nelle frazioni le colonnine prenderanno posto nel parcheggio accanto all’area cimiteriale di Vetulonia, in piazza delle Scuole a Buriano, in via dell’Ampio a Tirli, nel piazzale Antares e in via del Castello a Punta Ala.





«Questa amministrazione – ricordano Nappi e Lorenzini – è orgogliosa di poter vedere realizzata quest’opera che ben si affianca alle altre iniziative per la salvaguardia dell’ambiente intraprese negli ultimi anni che coinvolgono completamente tutto il territorio comunale. Siamo uno dei primi Comuni in Italia che nel 2019 ha dato vita al plastic free ed il nostro territorio è interessato per circa 25 chilometri dall’attraversamento della Ciclovia Tirrenica».

«Castiglione della Pescaia – affermano le due amministratici - sta andando sempre più verso l’eliminazione della produzione di polveri sottili e le emissioni di CO2 anche grazie all’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili ammodernando i sistemi stradali urbani ed extraurbani e garantendo la presenza capillare di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici».

«Crediamo – affermano Nappi e Lorenzini - che rientri nei doveri di una buona amministrazione assicurare la tutela, la salute delle persone e il rispetto per l’ambiente, così attraverso questi quattordici stalli e ventotto postazioni di ricarica daremo forma ad una mobilità sempre più sostenibile. Un preciso obiettivo che faceva parte del nostro programma elettorale raggiunto».

«Attraverso questa ulteriore attenzione verso la transizione ecologica - aggiungono prima cittadina e assessora ai Lavori pubblici – oltre a garantire un servizio a quei castiglionesi che stanno valutando la sostituzione della propria autovettura con una elettrica, riusciremo ad intercettare quei flussi turistici di chi già si muove con questi modelli di auto, che così troveranno dispositivi in funzione oltre che nel capoluogo anche a Tirli, Buriano, Vetulonia e Punta Ala».

«Desideriamo esprimere un ringraziamento al personale degli uffici che hanno creato i presupposti per la realizzazione di questo progetto tanto richiesto quanto utile ed alle associazioni di categoria del turismo che abbiamo coinvolto nell’iniziativa – concludono Nappi e Lorenzini – per il loro significativo contributo in tutte le varie fasi progettuali: tutti insieme stiamo creando un sistema essenziale sulla via dell’innovazione e dello sviluppo».

Le 14 postazioni saranno dotate di un sistema di videosorveglianza che da remoto prevederà, contestualmente alla ripresa video, anche un sistema in grado di sanzionare gli utenti trovati a sostare nell’area dedicata oltre al periodo di rifornimento o che utilizzano in maniera non idonea lo stallo.