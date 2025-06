Mobilità estiva tra mare e borghi: attivo il servizio “Borgo in Bus” di Tiemme a Castagneto Carducci

Il mezzo aperto sui lati e sul tetto consente di spostarsi godendo le bellezze del territorio

Castagneto Carducci (LI): È attivo da alcuni giorni Borgo in Bus, il servizio di trasporto pubblico locale realizzato da Tiemme in collaborazione con la Provincia di Livorno e il Comune di Castagneto Carducci. Il servizio collega, durante tutto il periodo estivo, le località di Marina di Castagneto, Castagneto Carducci e Bolgheri, offrendo una soluzione comoda, sicura e sostenibile per muoversi nel territorio senza usare l’auto.

Il servizio. Borgo in Bus è attivo tutti i giorni fino al prossimo 14 settembre. Le corse iniziano alle 9:30 da via Firenze, a Marina di Castagneto, e terminano alle 22:40. Il mezzo, aperto lateralmente e sul tetto, è ispirato ai modelli panoramici e consente ai passeggeri di viaggiare in completo relax, godendosi il paesaggio e il fascino dei borghi attraversati. A questo servizio si affianca anche il tradizionale trenino turistico, che collega Donoratico e Marina di Castagneto con un percorso circolare. La prima corsa parte alle 9 dalla Chiesa di Donoratico, l’ultima alle 23, con passaggi ogni ora (ad eccezione delle 21).

Una mobilità su misura per le esigenze del territorio. Il progetto si inserisce all’interno di una più ampia attività di trasporto pubblico locale (TPL) nella provincia di Livorno. L’obiettivo è rispondere alle esigenze di cittadini e visitatori, offrendo un’alternativa concreta all’uso del mezzo privato. Il territorio è molto frequentato, soprattutto nei mesi estivi, ed è caratterizzato da un’elevata presenza turistica e una forte vitalità. Con Borgo in Bus si valorizzano non solo gli spostamenti quotidiani, ma anche l’esperienza del viaggio, intesa come occasione per scoprire il paesaggio e i luoghi.

“Il servizio – afferma Guido Delmirani, presidente di Tiemme – è reso possibile dalla sinergia tra Tiemme e le istituzioni locali, a partire dal Comune di Castagneto Carducci. La collaborazione con le realtà del territorio è un elemento centrale: solo ascoltando e conoscendo i luoghi possiamo costruire servizi utili e sostenibili. Il nostro impegno è offrire una mobilità accessibile e attenta al contesto in cui opera, unendo funzionalità e rispetto per l’ambiente.”

“Confermiamo anche quest’anno un importante servizio per la mobilità sostenibile del nostro territorio, che, al tempo stesso, ci permette di valorizzare anche le nostre eccellenze paesaggistiche e culturali; grazie alla novità del bus aperto, quest’anno il viaggio sarà ancora più emozionante - spiega Cristiano Pullini, Assessore al turismo del Comune di Castagneto Carducci -. Borgo in Bus e il trenino consentono a cittadini e turisti di muoversi con comodità tra le nostre località più belle, senza ricorrere all’auto privata, contribuendo così a ridurre il traffico e l’impatto ambientale. È un’iniziativa che unisce utilità e bellezza, in linea con la visione di un turismo sempre più rispettoso e consapevole.”

Info utili. Per informazioni dettagliate su orari, percorso e biglietti è possibile rivolgersi all’Ufficio Turistico di Castagneto Carducci, consultare il sito del Comune o visitare il portale di Tiemme: www.tiemmespa.it.