Misericordia: Pubblicato il nuovo bando per il servizio civile universale

Monte Argentario: Cinque ragazzi di Monte Argentario hanno l’opportunità di svolgere il servizio civile impiegando il loro tempo a favore di bisognosi. Tutto ciò tramite la Confraternita di Misericordia di Porto S. Stefano che aderisce al progetto del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Nazionale. Questo lo scorso 15 dicembre, ha pubblicato il Bando per il Servizio Civile Universale che coinvolgerà i giovani dai 18 ai 28 anni pronti a donare parte del proprio tempo per mettersi al servizio degli altri.



I posti a disposizione per i giovani all’interno del ‘Movimento’ delle Misericordie sono suddivisi in 554 sedi disseminate in tutta Italia per un totale di 29 progetti. Gli ambiti di azione saranno: Emergenza, Protezione Civile, Servizi Sociali, Educazione e Promozione culturale

Il progetto che ci vede coinvolta la Misericordia di Porto S. Stefano si chiama Ripartenza Giallo Ciano. "Come accennavamo, sono a disposizione 5 posti riservati a giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliano dedicare un anno ad aiutare il prossimo. E’ previsto un percorso formativo in ambito socio – sanitario, affiancato da tutor che consentirà agli aspiranti operatori volontari di entrare in contatto con tutte le varie realtà che si “prendono cura” della persona, dando vita ad un servizio di cittadinanza attiva. Il periodo di impiego è di 25 ore settimanali, articolate su 5 giorni, per 12 mesi e per un rimborso mensile di poco più di 444 euro. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL, raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro le ore 14 del 10 febbraio 2023. "Confidiamo che ci siano giovani che abbiano voglia di impegnarsi in questo impegno civico a favore della nostra comunità di Monte Argentario". commenta il Governatore Roberto Cerulli "Il servizio civile è una bella opportunità di crescita per i giovani e di impegno a favore di chi ha bisogno. Tramite la Misericordia sarà possibile spendersi a favore del nostro territorio".

Per informazioni o aiuto nel presentare la domanda potete rivolgervi ai nostri uffici sul lungomare dei navigatori 11 o ai seguenti recapiti: Telefono: 0564810305 - Email : misericordia.argentario@gmail.com.