Mirella Pastorelli inaugura la sede elettorale in via IV novembre a Magliano

Magliano in Toscana: Si è tenuta la cerimonia di apertura della sede elettorale della lista “Pronti per cambiare – Mirella Pastorelli Sindaco”. I locali, ubicati in via 4 novembre, saranno aperti da oggi fino al 15 di maggio, e ospiteranno tutti i cittadini che vorranno conoscere, da vicino, le linee programmatiche del gruppo e confrontarsi con i candidati che correranno insieme alla Pastorelli per aggiudicarsi un seggio in consiglio comunale.



“Lavoreremo per tenere aperta la nostra sede il più a lungo possibile – ha esordito Pastorelli -. Molte persone ci hanno già chiesto di poterci incontrare. Per questo un luogo fisico era per noi indispensabile, anche perché spiegare alcuni punti particolari del nostro programma richiede tempo, dialogo e confronto”.

Per quanto riguarda il programma ha poi aggiunto: “Vogliamo far conoscere a tutti la nostra idea di Magliano del futuro. Per questo abbiamo cercato di aprire quanti più canali di comunicazione possibili con le persone, affinché possano conoscere in modo diretto il valore progettuale delle nostre idee. Oltre al presidio dei canali social, abbiamo messo online proprio ieri il nostro sito www.mirellapastorelli.it , dove il programma è facilmente consultabile grazie ad un pratico menù a tendina. In più nel nostro materiale cartaceo abbiamo inserito un codice QR che consentirà, da qualunque dispositivo mobile, di accedere alla versione estesa di tutto il programma”.