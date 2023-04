Mirella Pastorelli apre la sede elettorale della lista “Pronti per cambiare”

Magliano in Toscana: A distanza di pochi giorni dall’annuncio della sua candidatura e della presentazione della lista che la sosterrà in vista delle elezioni del 14 e 15 maggio, Mirella Pastorelli brucia nuovamente le tappe ed annuncia l’apertura della sede elettorale di “Pronti per cambiare”.



“Ho sempre fatto politica tra la gente, e questa mia campagna elettorale vuole essere un chiaro messaggio di vicinanza verso coloro che, in tutti questi anni, hanno patito la distanza nei confronti del Palazzo, chiuso in se stesso e lontano dai problemi reali della comunità – ha dichiarato la candidata. - Il nostro spazio vuole essere un luogo di confronto reale e leale, un punto di aggregazione spontaneo che accolga tutti coloro che intendono riprendere in mano il destino del loro territorio e proiettarlo verso un futuro diverso. LA sede rimarrà aperta tutti i giorni e diventerà un importante punto informativo per tutti coloro che vorranno conoscere, nel dettaglio, il nostro programma”.

La sede della lista, ubicata in via IV novembre, 11 a Magliano verrà inaugurata il giorno giovedì 20 aprile alle ore 19:30. Seguirà un aperitivo.