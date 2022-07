Grosseto. Oggi alla biblioteca Chelliana ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo che si terrà al Cassero il 17 luglio 2022 nato dalla collaborazione tra il Comune di Grosseto, il Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio e con il patrocinio della Prefettura di Grosseto. "Мир PACE - In qualsiasi modo, ma non col silenzio" è uno spettacolo che nasce dall’incontro tra due artisti, due attori, due messaggeri di Pace: Dmytro Rybalevskyi e Giacomo Moscato. Il primo è un attore teatrale e cinematografico molto famoso in Ucraina; il secondo è un attore e docente di Storia della Letteratura molto noto in Maremma e attivo in molte regioni italiane.





Attraverso le parole immortali di Giuseppe Ungaretti, Taras Shevchenko e altri poeti italiani e ucraini, i due protagonisti reciteranno (in doppia lingua, italiana e ucraina) testi dal grande impatto emotivo, in grado di far riflettere, di far capire, di far ‘sentire’ la deplorevole ignominia della guerra e la straordinaria umanità della Pace. Il pubblico italiano e quello ucraino si troveranno in un unico luogo, il suggestivo Cassero Senese di Grosseto, pervaso di parole, musiche e immagini, e si stringeranno in un ‘unico sentire’ capace di superare le differenze linguistiche e culturali. L’universalità dell’Arte e dei valori profondi del genere umano faranno da collante emozionale a un viaggio di conoscenza e di condivisione, favorendo l’incontro autentico tra due comunità mai così vicine, mai così sorelle.



Oltre al Comune e alla Prefettura di Grosseto, lo spettacolo vede la collaborazione di altri Comuni che ospiteranno lo spettacolo nelle settimane seguenti: Follonica (giovedì 21 luglio), Paganico (venerdì 22 luglio), Roccastrada (mercoledì 27 luglio) e Castell'Azzara (giovedì 28 luglio). “Per la prima volta andrà in scena a Grosseto lo spettacolo “Pace – in qualsiasi modo, ma non col silenzio” nato dall’incontro tra Ucraina e Italia, che avrà come palcoscenico il nostro splendido Cassero - spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti -. Continuiamo a dare voce concreta alla necessità ed al bisogno di avere pace, in Ucraina ed ovunque nel mondo. Siamo davvero felici di poter ospitare uno spettacolo così significativo nel cuore della nostra città da cui partirà un messaggio di fratellanza, condivisione e convivenza civile dei popoli”.