Minucci FDI: "Legge regionale sulla Laguna provvedimento tardivo e in contrasto con norma nazionale"

Orbetello: «Dalla Regione Toscana arriva in maniera tardiva, ed anche inutile, visto l’avvenuto compimento dell’iter legislativo in Parlamento, la proposta di legge sulla Laguna di Orbetello.

Non comprendiamo - dichiara per FDI Luca Minucci - come dopo 12 anni dalla scadenza del commissariamento ed il conseguente subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al definitivo risanamento ambientale della laguna, come recita l’ordinanza di protezione civile n. 0031 del 31/12/2012. Proprio in questi giorni con un provvedimento del parlamento, approvato, arrivi questo testo di legge fuori tempo massimo, che definiremo poco utile, per non essere troppo eloquenti .

Troppo tardi, troppo tempo perso e troppe risorse come quelle ereditate dalla fine del commissariamento circa 13 milioni di Euro, spese senza dare una prospettiva a questa importante realtà ambientale del nostro territorio e non solo.

Quella di oggi ci sembra un rincorsa disperata a quanto finalmente fatto a livello nazionale, un maldestro tentativo, a spese dei cittadini toscani, di coprire l’inoperosità di questi anni con un goffo colpo di coda.

Andando inoltre nel merito del provvedimento, oltre a rilevare la totale assenza di concertazione con le amministrazioni locali, crediamo che tale provvedimento vada in contrasto con una norma sovraordinata come quella statale, rendendo tale provvedimento inutile e dannoso.

Finalmente il Governo nazionale, grazie all’attenzione dimostrata, si sostituisce all’inefficace governance regionale ed a poco serve da parte di Giani e della sua giunta il tentativo di salvare la faccia».