Minucci e Guidoni (FDI): "Le fantasie di De Martis non hanno nulla a che vedere con la realtà"

Grosseto: “Le dichiarazioni del consigliere Carlo De Martis, diffuse a mezzo stampa, rappresentano un concentrato di fantasia e un'interpretazione dei fatti tanto faziosa quanto lontana dalla realtà. Ancora una volta, l'esponente della lista “Grosseto Città Aperta” utilizza toni allarmistici e una narrazione distorta per cercare visibilità politica, attaccando in maniera strumentale l'amministrazione e la maggioranza di centrodestra”. È quanto dichiarano Luca Minucci, presidente provinciale Fratelli d'Italia – Grosseto e Andrea Guidoni, capogruppo Fratelli d'Italia in consiglio comunale di Grosseto.

“In merito alla vicenda del Consiglio comunale del 17 aprile, - commentano Minucci e Guidoni - è bene ribadire che la verifica del numero legale è una prerogativa del Presidente del consiglio, che si è attenuto scrupolosamente al regolamento. Nessuna forzatura, nessun colpo di mano. Parlare di "invalidazione irregolare" è semplicemente falso. Quanto poi alla seduta del 30 aprile e agli emendamenti presentati dalla maggioranza, anche in questo caso tutto si è svolto nel pieno rispetto delle norme e delle prassi. De Martis dimentica, o finge di dimenticare, che nel Consiglio comunale esiste un ufficio di Presidenza e una struttura tecnico-amministrativa che verifica e garantisce la correttezza formale degli atti. Accusare l'amministrazione di scorrettezze, senza uno straccio di prova, è un gesto grave e irresponsabile”.

“Sul cosiddetto "caso Sistema" - commentano i due esponenti di FDI - ci stupisce che un consigliere esperto come De Martis confonda le normali tempistiche procedurali e le necessarie verifiche amministrative con un presunto "ostruzionismo". Il tentativo di estendere le sue polemiche ad altri comuni della provincia – come Orbetello e Follonica – dipingendo un quadro catastrofico della destra maremmana è ridicolo e mostra il vero obiettivo politico di De Martis: costruire un racconto ideologico per mascherare la debolezza di un'opposizione incapace di incidere concretamente nella vita politica cittadina”.

“Fratelli d'Italia a Grosseto governa con serietà, responsabilità e rispetto delle regole democratiche. Siamo sempre stati aperti al confronto istituzionale, ma non accettiamo lezioni da chi utilizza il Consiglio comunale come un palcoscenico per monologhi propagandistici”, concludono Luca Minucci e Andrea Guidoni.

Leggi anche: Grosseto, Orbetello e Follonica, De Martis: "La debolezza di una classe di governo e quel fastidio per le regole democratiche"