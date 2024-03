Attualità Minori non accompagnati, firmato il patto di accoglienza per i nuovi ospiti della struttura di Valpi 2 marzo 2024

Valpiana: Continua il progetto per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di Valpiana di cui è titolare il Comune di Massa Marittima, con la Cooperativa Sociale Solidarietà e Sviluppo che opera come ente attuatore per la presa in carico dei beneficiari.

Giovedì mattina, presso il Municipio, i nuovi ragazzi arrivati all'interno della struttura hanno firmato il patto di accoglienza, alla presenza del sindaco Marcello Giuntini, del responsabile del progetto per l'ente Laura Rapezzi e dell'educatrice Liana Zakaryan insieme alla coordinatrice dell'ente attuatore l'assistente sociale Veronica Ferrari. Il patto di accoglienza indica le regole, i diritti e i doveri reciproci e riassume gli obiettivi e le modalità della presa in carico dei ragazzi, per avviare il progetto di autonomia ed il percorso di autodeterminazione che viene definito periodicamente con l'equipe operante nella struttura. La firma del Patto di accoglienza ha permesso agli ospiti di presentarsi e raccontare brevemente alle istituzioni le loro storie ed i loro obiettivi futuri in un clima accogliente e di reciprocità.



