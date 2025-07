Minoranza Sorano. Sospensione del reparto di Medicina dell’Ospedale di Pitigliano: pieno sostegno al Sindaco Lotti e contrarietà netta alla decisione

Sorano: "Sospensione del reparto di Medicina dell’Ospedale di Pitigliano, pieno sostegno al Sindaco Lotti e contrarietà netta alla decisione. Il gruppo consiliare di minoranza del Comune di Sorano esprime pieno sostegno all’intervento del Sindaco Ugo Lotti in merito alla sospensione del reparto di Medicina dell’Ospedale di Pitigliano, una scelta che riteniamo grave e dannosa per tutto il nostro territorio", dice il Gruppo Consiliare di Minoranza Comune di Sorano.

"Questa decisione colpisce ancora una volta l’entroterra maremmano, già penalizzato da anni da tagli e disattenzioni in ambito sanitario, e rischia di compromettere un diritto fondamentale come quello alla salute. La carenza di medici di base, le difficoltà nei trasporti e le lunghe distanze dalle strutture ospedaliere principali rendono questa scelta ancora più inaccettabile, soprattutto in un periodo delicato come quello estivo, in cui la popolazione residente si somma ai visitatori.

Denunciamo con forza l’assenza di un confronto con le amministrazioni locali, che dimostra un preoccupante scollamento tra chi assume le decisioni e chi vive ogni giorno i disagi di un territorio fragile, con una popolazione anziana e spesso priva di alternative.

Siamo convinti, come il Sindaco, che soluzioni alternative fossero possibili e doverose, e ci impegniamo a sostenere ogni iniziativa volta a tutelare il presidio ospedaliero di Pitigliano e il diritto alla salute dei cittadini del Comune di Sorano e dell’intero comprensorio", concludono i Consiglieri di Minoranza del Comune di Sorano Luciano Nucci e Giorgio Giulietti