Minienduro: a Massa si svolge la competizione nazionale “Trofeo delle Regioni”

Sabato 26 agosto e domenica 27 agosto, sono attesi nella Città del Balestro 246 giovanissimi piloti con relativi accompagnatori, provenienti da 16 Regioni d’Italia.



Massa Marittima: Un esercito di minienduristi provenienti da tutta Italia con rispettivo accompagnatori si ritroveranno nel comune di Massa Marittima questo fine settimana per partecipare alla competizione nazionale “Trofeo delle Regioni di Minienduro”, che per la prima volta si svolge nella Città del Balestro e in località Ghirlanda, grazie alla collaborazione tra Motoclub Massa Veternensis e la Federazione Motociclistica Italiana. Si sono iscritti alla gara 246 piloti di età compresa tra gli 8 e i 16 anni provenienti da 16 Regioni d’Italia, pronti a mettercela tutta per conquistare l’ambito trofeo.

Sabato 26 agosto, dopo una intensa giornata dedicata alle verifiche tecniche delle moto, è in programma alle ore 17, in piazza Giuseppe Garibaldi, a Massa Marittima, davanti alla Cattedrale di San Cerbone, la cerimonia di presentazione delle 16 rappresentative regionali, con tutti i piloti in gara e i relativi capo delegazione. La sfilata delle squadre partecipanti partirà da piazza XXIV Maggio fino ad arrivare nella centralissima piazza di Massa Marittima. Parteciperà all’evento anche la Società dei terzieri Massetani con la Compagnia Sbandieratori e Musici di Massa Marittima. Ad accogliere i minienduristi e a fare gli onori di casa ci sarà il vicesindaco e assessore allo Sport di Massa Marittima Maurizio Giovanetti.

La competizione vera e propria si svolgerà il giorno successivo, domenica 27 agosto, in un’area di proprietà privata in località Ghirlanda, che resterà per l’occasione aperta al pubblico per consentire a tutti di seguire l’evento. “E’ un titolo italiano molto ambito, sia a squadre che individuale; - spiega Carlotta Lotti, presidente di Motoclub Massa Veternensis - siamo felici di portare per la prima volta sul nostro territorio questa competizione che ha una eccezionale rilevanza nel contesto del Minienduro nazionale. A dimostrazione di questo saranno presenti a Massa Marittima per l’occasione, il presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli; il coordinatore di Enduro Italia, Franco Gualdi; e il pluripremiato campione del mondo Mario Rinaldi nel ruolo di Track Inspector.”

“Un evento molto importante nel mondo dell’enduro, – sottolinea il vicesindaco e assessore allo Sport, Maurizio Giovannetti –che rappresenta al tempo stesso una bella vetrina per Massa Marittima: basti pensare che il trofeo delle Regioni porta sul nostro territorio per due giorni 246 ragazzi con le rispettive famiglie, allenatori e manager delle società, per un totale di oltre 700 persone provenienti da tutta Italia, gestite in sicurezza e nel rispetto del territorio e dei cittadini. Auguriamo ai protagonisti di questa gara e ai loro accompagnatori una buona permanenza nel nostro splendido comune.”