Minicondono cartelle esattoriali sotto i 1000 euro. Alcuni Comuni non aderiranno

I sindaci affermano: “Misura che mette in difficoltà i comuni, oltre ad essere diseducativa”



Grosseto: Diversi comuni della provincia di Grosseto hanno deciso di non aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali sotto i 1000 euro, prevista nella nuova Finanziaria, che porterebbe gli Enti locali a rinunciare agli introiti relativi a multe e tributi locali del periodo 2015 e il 2020, non ancora pagati dai cittadini.

Il cosiddetto minicondono, promosso dal Governo Meloni, sarà applicato automaticamente su tutti i Comuni del territorio nazionale, qualora i sindaci non comunichino entro il 31 gennaio 2023 all’Agenzia Riscossione la loro decisione di non aderire.

“Non aderiremo allo stralcio delle cartelle sotto ai mille euro – affermano i sindaci sottoscrittori –perché siamo fortemente contrari a questa misura che rischia di provocare difficoltà nei bilanci comunali, come evidenziato anche dal presidente dell'ANCI Toscana Matteo Biffoni. Per questo stiamo convocando a stretto giro i Consigli comunali per essere pronti a comunicare la nostra decisione entro il termine previsto del 31 gennaio. Se non lo facciamo entro tale data, la misura, infatti, sarà attiva automaticamente e si verificherà l’annullamento di tutte le somme dovute al Comune”.

“La nostra ‘non adesione’ - proseguono i sindaci - è quindi prima di tutto un atto di responsabilità nei confronti delle comunità che amministriamo, oltre che una questione etica. Riteniamo la rottamazione dei debiti una delle pratiche in assoluto più diseducative e inique che esistano ed una grave forma di ingiustizia nei confronti di quei cittadini che, ogni anno, anche con immensi sacrifici, hanno sempre pagato regolarmente tributi e multe. Esistono sicuramente altre soluzioni percorribili e più efficaci di questa per aiutare le famiglie in difficoltà.”

Questi i firmatari: Sindaco di Follonica Andrea Benini - Sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi - Sindaco di Monterotondo M.mo Giacomo Termine - Sindaco di Montieri Nicola Verruzzi - Sindaco di Massa M.ma Marcello Giuntini - Sindaco di Gavorrano Andrea Biondi - Sindaco di Roccastrada e presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola - Sindaco di Cinigiano Romina Sani - Sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi - Sindaco di Arcidosso Jacopo Marini.