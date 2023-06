Sport Mini Passalacqua: Follonicagavorrano e Roselle volano in semifinale 17 giugno 2023

Redazione Grosseto: Il Follonicagavorrano si prende la semifinale della 11esima edizione del mini Passalacqua dedicata alla categoria Giovanissimi misti. Dopo una prima frazione terminata a reti bianche, con i ragazzini di Pagliarini mantengono palla ma le occasioni migliori le costruiscono quelli di Bigoni, la ripresa vede il Follonicagavorrano subito in vantaggio (6'). La Nuova, comunque, reagisce con Perugi sfiorando il montante (13'), subito dopo impegnando Bisceglia ad una respinta non facile e colpendo la traversa al 15'. Il Follonicagavorrano raddoppia al 31' con Pimpinelli chiudendo la sfida al 33' con Esposito. 1° quarto di finale Nuova Grosseto – Follonicagavorrano 0-3 (0-0) NUOVA GROSSETO: Ricchi, Duchi (21' st Giacopelli), Migliorini, Califano, Capitale, Minucci, De Chiara ((5' st Colli), Vergari (14' st Brillo), Perugi, Nika (14' st Bonini), Rubegni (27' st Marzocchi). A disposizione: Canuti. Allenatore: Luca Bigoni.

FOLLONICAGAVORRANO: Bisceglia, T. Riva, Guarino, Cascioli, Pimpinelli, Arca (1' st Franchelluci), M. Riva (37' st Spadi), Grosso (35' st Presta), Nardo (32' st Esposito), Loisi (11' st Ginanneschi), Prisco. A disposizione: Alfonsi, Mugnai, Rocchi, Parenti. Allenatore: Daniele Pagliarini.

ARBITRO: Leonardo Capecchi; 1° assistente Antonio Costantino, 2° assistente Marco Temperini. RETI: 6' st Grosso, 31' st Pimpinelli, 33' st Esposito. NOTE: ammonito Pimpinelli. Calci d'angolo 5-3. Recupero: 1' + 4'. Anche il Roselle sale sul carro delle semifinali al termine di una gara dove ha dominato il primo tempo rischiando di essere raggiunta nella ripresa sotto gli assalti del Venturina. Comunque i ragazzini di Leone hanno meritato il passaggio del turno alla luce di un complesso dotato di buoni sincronismi, corsa e tecnica. Mattatore della sfida è Filippo Alviti autore di una tripletta da applausi. Il Venturina esce dalla competizione lasciando una buona impressione. 2° quarto di finale Venturina 2009 – Roselle 2009 2-3 (0-3) VENTURINA: Zanoboni (8' st Mancini), Giovani (8' st Bonaguidi), Lolini (19' st Acquafresca), Guazzelli, Laska, Da Frassini, Minichini, Ferrario, Deri (1' st Iarnone), Bertaccini (1' st Roselli), Mezzetti (23' st Nelli). Allenatore: Andrea Agnelli.

ROSELLE: Borscia (1' st Bacci), Mulinacci, Morra, Priore, Benocci (19' st Tosi), Lenzi (19' st Balocchi), Visalli (1' st Barontini), Scarabelli, Marchi (19' st Sabbatini), Biliotti (1' st Caridi), Alviti (19' st Ferrante). Allenatore: Maurizio Leone.

ARBITRO: Marco Gianni; 1° assistente Alessandro Mecacci, 2° assistente Giuseppe Linosani. RETI: 4' Alviti, 23' Alviti, 29' Alviti; 5' st Da Frassini, 28' st Da Frassini (rig.). NOTE: ammonito Balocchi. Calci d'angolo 3-3. Recupero: 0' + 5'. Tutti i risultati e il programma delle prossime partite Quarti di finale Nuova Grosseto – Follonicagavorrano 0-3 Venturina 2009 – Roselle 2009 2-3 Sabato 17 giugno Invictasauro – Invictasauro 2009 (ore 21,15) Domenica 18 giugno Grosseto – Virtus Maremma (ore 21,15) Semifinali mercoledì 21 giugno Finali sabato 24 giugno 3°-4° posto alle 19,15 1°-2° posto alle 21,15





