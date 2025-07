Milonghe, fuochi d'artificio, cavalli e Butteri in Maremma

Marina di Grosseto: Domenica 27 luglio sera Milonga indimenticabile al Moreno Beach con tante Tande e poi la tradizionale Ronda de Couple e i fuochi d'artificio sul mare per due compleanni, in particolare per quello del titolare dello stabilimento di Marina di Grosseto Walter Marretti e martedì 29 luglio si prosegue a ballare all'Osteria "La Bandita" a Castiglione della Pescaia, famoso centro di cavalli ed esibizioni dei Butteri i leggendari mandriani che rappresentano una tradizione storico culturale della Maremma, serata organizzata dalla coppia di tangueri Elena Caprai e Fabio Meini che propongono incontri e abbracci per ballare il Tango tutti i martedì fino a fine agosto con ingresso gratuito. Bevuta a cinque euro e dalle ore 20 apre il servizio ristorante, per prenotazioni 3332313222 per chi vuole cena a buffet da 15 euro. Il Centro Ippico La Bandita è facilmente raggiungibile sulla Strada Provinciale del Padule. La Maremma si manifesta così regina di occasioni di amicizia e di ballo di danze argentine da non mancare, parola di Artemare Club!