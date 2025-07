Milonga d’aMare nella notte del bacio internazionale al Moreno Beach di Marina di Grosseto

Marina di Grosseto: Dopo sabato 28 giugno con la lunga Milonga con la Ronde de Couple per tre compleanni di quel giorno e squisita torta e bollicine, un’altra serata di Tango speciale allo stabilimento Moreno Beach di Marina di Grosseto, sabato prossimo nella notte dell' International Kissing Day e sarà indimenticabile per le coppie che dopo mezzanotte lo celebreranno con il bacio milonghero, inizio indimenticabile del 6 luglio 2025. Racconta il comandante Daniele Busetto che da anni festeggia questa giornata speciale per ricordarla con esposizioni artistico culturali in tema presso la sede di Artemare Club a Porto Santo Stefano, le tante precedenti si possono leggere in rete, è un’occasione che va oltre il romanticismo, dietro questo gesto semplice e apparentemente scontato e “no gender” ormai si nasconde un mondo di significati culturali, storici e benefici per la salute mentale e fisica e il bacio milonghero con la cosiddetta storia d’amore che si crea ballando le Tande di Tango, Vals e Milonga è sicuramente tra i più speciali e indimenticabili, parola di Artemare Club!