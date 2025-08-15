Milano, Museum of Senses si arricchisce di un nuovo modo di vivere i propri sensi. Un'esperienza totalizzante, immersiva, interattiva

Milano: Si arricchisce di un nuovo modo di vivere i propri sensi. Un'esperienza totalizzante, immersiva, interattiva in cui ognuno scoprirà le proprie potenzialità e il proprio sentire, esplorando territori sconosciuti, ambienti apparentemente irreali, spazi sorprendenti.

Il Museum of Senses di Milano in Viale Monte Grappa 10, in zona Porta Garibaldi – Moscova, si pone come un'assoluta novità nel territorio nazionale. Il museo offre un viaggio immersivo e più che interattivo per scoprire i propri sensi attraverso più di 30 installazioni. Ogni visita è un’esperienza multisensoriale unica, adatta ad ogni età che accende curiosità, favorisce la scoperta e incoraggia la partecipazione attiva unendo divertimento e creatività.

Collegandosi ad una rete di musei esperienziali che opera da oltre 7 anni a Praga (Repubblica Ceca) e a Bucarest (Romania) il Museum of Senses viene ad arricchire l'offerta culturale e di intrattenimento creativo ed educativo rivolta ad un pubblico di tutte le età, locale, nazionale e internazionale. Il Museum of Senses è di carattere permanente e offre un percorso espositivo unico, rendendo ogni visita speciale e diversa. Si tratta di percorsi progettati attraverso una serie di installazioni e ambienti innovativi che invitano i visitatori a scoprire ed esplorare i propri sensi in modo coinvolgente, unendo gioco e scienza.

Ogni sala è dedicata ad un tema e propone attività che suscitano curiosità e meraviglia, stimolano la creatività e l'intelletto: dal letto di chiodi alla stanza dell'equilibrio, dal labirinto di specchi all’acqua levitante, e ancora tante altre postazioni dalle quali lasciarsi affascinare da suoni, luci, colori. Sarà una continua meravigliosa scoperta di inattese sensazioni e rivelazioni.

I visitatori vi accedono togliendosi le scarpe all'ingresso e ricevendo un paio di calzini speciali che brillano sotto la luce UV per esplorare i pavimenti tattili del museo. Ogni biglietto include infatti un SenseKit composto da comodi calzini e una Taste Box per interagire con l’area dedicata al gusto. Il SenseKit permette di godere a pieno dell’esperienza.

Ciascuna visita svolta individualmente, in coppia o in gruppo, costituirà un'occasione per acquisire una nuova consapevolezza del proprio corpo e dei propri sensi intesi non solo come i cinque classicamente considerati -vista, udito, tatto, gusto, olfatto- ma anche equilibrio, capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio. Attraverso l'interazione e l'immersività i visitatori avranno modo di divertirsi, ampliare le proprie prospettive e le proprie conoscenze.

Per le scuole, il museo offre un programma educativo su misura, con attività adatte a ogni età e livello scolastico: dal coinvolgimento più giocoso pensato per i bambini delle scuole materne ed elementari ai programmi più approfonditi per gli studenti delle scuole superiori. Ogni studente avrà l'opportunità di acquisire e sperimentare nuove conoscenze attraverso il gioco e l'interazione diretta con i fenomeni scientifici e sensoriali.

Il museo offre attività di team building specificatamente pensate per aziende e gruppi organizzati, volte a stimolare la collaborazione, la comunicazione e la creatività tra i partecipanti. Attraverso percorsi interattivi e sfide sensoriali, i team sono incoraggiati a lavorare insieme in un ambiente divertente e fuori dall'ordinario, rafforzando la coesione del gruppo, riscoprendo il valore del gioco e della connessione degli uni con gli altri, migliorando al contempo le dinamiche di squadra in modo efficace e coinvolgente.

Il Museo organizza visite guidate per gruppi fino a 25 partecipanti, in italiano e inglese e indimenticabili feste di Compleanno per piccoli, giovani e adulti, tra giochi e magia con una sala dedicata alla torta di compleanno e un regalo sorprendente per il festeggiato/a.

È possibile organizzare eventi privati su misura all'interno del Museum of Senses, per un'esperienza originale e immersiva fuori dall’ordinario.

Percorso didattico:

1 Sensi in gioco: il percorso, dalla durata di un’ora e mezza, è consigliato per i bambini delle scuole materne e delle scuole elementari. Attività interattive e divertenti: un mix di giochi, sfide e attività dinamiche che stimolano i bambini a esplorare i sensi in modo ludico e appassionante. Ogni attività è progettata per suscitare curiosità e apprendimento, grazie a spiegazioni semplici e accessibili adatte all’età dei bambini, permettendo loro di avvicinarsi in modo divertente alla scienza.

2 La Scienza dei Sensi: il percorso, dalla durata di un’ora e mezza, è consigliato per gli studenti delle scuole medie e superiori. Cosa offre: Percorso educativo: il percorso include spiegazioni su scienza, fisica e biologia e approfondimenti sul funzionamento dei sensi, per stimolare l’interesse e favorire un apprendimento informale. Attività pratiche e immersive: gli studenti sono coinvolti in attività pratiche che li incoraggiano a esplorare i sensi in prima persona, rendendo l’esperienza divertente e memorabile. Esperienza su misura: grazie a un confronto con gli insegnanti, le attività vengono adattate in base alle esigenze specifiche delle classi e dell’indirizzo scolastico, garantendo un'esperienza formativa personalizzata.

Il Museo dei Sensi si basa su un Concept innovativo con installazioni immersive e interattive che stimolano i sensi in modo divertente ed educativo. Esperienza adatta a tutti, particolarmente indicata per famiglie con bambini, gruppi e persone di ogni fascia di età. Il Museo si trova nel cuore di Milano, facilmente raggiungibile con mezzi pubblici (fermata del treno e della metro Garibaldi) e a poca distanza dalle principali attrazioni.



