"Miglio d'Oro": confermate le Mura Medicce come sede della manifestazione

L’azzurro Stefano La Rosa testimonial della terza edizione del “Miglio d’Oro”. Appuntamento al primo ottobre. Fra le novità un “pasta – party”

Grosseto: Sarà Stefano La Rosa il testimonial della terza edizione del “!Miglio d’Oro”, manifestazione podistica che si svolgerà sulle Mura Medicee di Grosseto, organizzata dal Rotary Club.

Quest’anno la data della manifestazione, che richiama sempre un grande pubblico e che rientrerà nei festeggiamenti dei 70 anni del Rotary Club Grosseto, è in programma il primo ottobre.

Già fervono i preparativi, e l’organizzazione fa sapere tra l’altro che nell’occasione a Stefano La Rosa, atleta azzurro che si è affermato sulle lunghe distanze, socio del Marathon Bike di Grosseto, sarà consegnato da parte del Presidente del Rotary Club, Alessandro Antichi, il “Trofeo Miglio d’Oro” donato dalla Banca Thema.

Nel ricordare che il limite massimo dei partecipanti è stato fissato in 500 persone, la organizzazione fa sapere che ognuna di loro riceverà un pacco gara con doni offerte da aziende locali (Nuova Solmine,Bricolarge, Conserve Italia, Tecoseal, Generali Asasicurazioni e altri).

Quest’anno sé in programma anche una novità, aperta a tutti: nell’occasione l Rotary Club Grosseto organizzerà infatti un “pasta-party” alla Sala Eden per una Festa di Ottobre da non perdere..

Tra l’altro il Rotary Club Grosseto donerà 60 pettorali al gruppo dei ragazzi del Progetto Interhabile.Per l’occasione verrà realizzata dalla ditta Tecnoseal, per conto del Rotary Club, una pedana inamovibile che renderà fruibili le Mura a tutti.

Per l’occasione il rotariano ingegner Antonio Ludovico h realizzato una etichetta speciale che ricorda i Settanta Anni del Rotary Club Grosseto e la terza edizione del Miglio nd’Oro, etichetta che sarà affissa sulle bottiglie di vino offerte dalla Ditta San Felo, sponsor dell’evento.

Gli orari: il primo ottobre il ritrovo sarà sulle Mura Medicee, nei pressi della Sala Eden alle ore 9, ed alle 9.30 è prevista la partenza della gara. Alle 10.30 partenza della “camminata” ed alle 11.30 le premiazioni.

Alle ore 12 il “pasta – party”.

La quota di partecipazione (compreso il pacco regalo) sarà di 10 euro.

Le iscrizioni saranno possibili nei giorni precedenti al “Running 42” di via Nazario Sauro 196, a Grosseto. Le iscrizioni alla camminata vengono accettate anche alla Edicola nin piazza della Vasca.