Midnight’s Lights: un progetto artistico transnazionale tra Finlandia, Islanda e Italia

Sarteano: Durante la prima settimana di marzo Sarteano sarà la sede dell’ultima tappa di "Midnight’s Light", un progetto artistico che si è svolto tra il 2024 e il 2025, finanziato dall’Agenzia Nazionale Europea Islandese. Questo progetto ha permesso uno scambio culturale, e ha promosso il dialogo artistico e culturale tra giovani, artisti, youth leaders e formatori dei tre Paesi. Il culmine del progetto si svolgerà a Sarteano dal 2 all’8 marzo, dove la Nuova Accademia degli Arrischianti coordinerà l'organizzazione, la logistica e la formazione artistica dei partecipanti.

I partner di questo progetto sono l’associazione Hunakklub di Hvammstangi (IS), l’amministrazione di Pyhtȁȁ (FI), e la Nuova Accademia degli Arrischianti (IT). Durante le residenze, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di esplorare e confrontare le loro esperienze locali, affrontando tematiche comuni e differenze culturali attraverso laboratori di scrittura creativa, artivismo, teatro fisico, musica, teatro d’oggetto e teatro delle ombre.

“Come Amministrazione Comunale abbiamo patrocinato e sostenuto economicamente il progetto proposto dagli Arrischianti per l’importanza culturale e artistica, per la capacità di creare connessioni con realtà europee e, soprattutto per la valenza sociale dell’iniziativa. Attraverso la cultura si possono creare occasioni di formazione e di coinvolgimento dei più giovani, tema che ci sta particolarmente a cuore” è il commento dell’Amministrazione Comunale di Sarteano.

Le prime due residenze si sono già svolte, con i gruppi (21 ragazzi e ragazze italiani, islandesi e finlandesi, dai 14 ai 22 anni, più i loro formatori) che hanno lavorato insieme in Finlandia a luglio 2024 e in Islanda a novembre 2024, creando un linguaggio artistico condiviso che facilita il dialogo tra Natura e Tecnica, tematica dell’intero progetto. I materiali e le idee raccolte durante queste interazioni serviranno come base per una creazione artistica finale che si terrà a Sarteano.

Il progetto, che prende le mosse dallo spettacolo “Doomsday Clock. L’apocalisse arriva a mezzanotte”, di Laura Fatini, si concentra su temi come l’utilità della tecnologia e il rapporto dell’uomo con la Natura, evidenziando le differenze tra il paesaggio mediterraneo dell'Italia, quello scandinavo della Finlandia e quello artico dell'Islanda. I partecipanti hanno osservato anche la reazione del corpo umano alle diverse condizioni di luce naturale.