Micheli ai Mondiali di Triathlon Cross in Spagna: la Maremma tifa Azzurro!

Il giovane talento di SBR3, accompagnato da Davide Catalano, è pronto a brillare a Pontevedra dopo una stagione da incorniciare e il titolo italiano conquistato a Gavoi.

Grosseto: E' un triathleta maremmano in forza ad SBR3 quello che la prossima settimana affronterà a Pontevedra (ESP) i campionati Mondiali di Triathlon Cross vestendo la maglia azzurra. Adriano Micheli, il forte atleta maremmano andrà alla ricerca di un'ennesima prova maiuscola nella gara dedicata agli junior, in una stagione fin qui da incorniciare. Con lui anche Davide Catalano impegnato nella gara assoluta, oggi in forza a Firenze ma cresciuto nel vivaio di SBR3 e seguito, come Adriano, da uno dei tecnici della nazionale, Martino Colosi. I due grossetani si sono guadagnati la partecipazione vincendo i relativi campionati italiani, assoluti e junior, svoltisi a Gavol (NU) il 4 maggio scorso.

Ai nostri ragazzi va un grosso in bocca al lupo.

Intanto la stagione di SBR3 non si ferma: sono al via i camp estivi a Marina di Grosseto per le prossime due settimane e la preparazione della gara di Triathlon Olimpico in programa a Castiglione per il 12 Ottobre.