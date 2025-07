Michele Agostini è presidente dei Giovani imprenditori della Toscana

L’impegno regionale si aggiunge a quello provinciale: “Pronto a rappresentare i miei colleghi under 40: insieme la nostra voce non può essere ignorata”, dichiara il nuovo presidente.

Grosseto: È il grossetano Michele Agostini il nuovo presidente dei Giovani imprenditori di Cna Toscana. L’imprenditore, che dopo il primo mandato è stato riconfermato alla guida degli artigiani under 40 di Cna Grosseto, si appresta ad assumere questo nuovo ruolo che lo porterà a dare voce ai tanti giovani associati alle Cna della Toscana.

“Faccio i miei auguri di buon lavoro a Michele Agostini, consapevole che questo importante incarico deriva dall’impegno che, in questi anni, ha dimostrato come presidente provinciale dei Giovani imprenditori”, dice Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto. “È la prima volta che un dirigente del nostro territorio è chiamato a ricoprire questa carica e questo ci riempie di orgoglio. I Giovani imprenditori sono un elemento centrale dell’attività della nostra associazione come dimostra il fatto che Michele Agostini fa parte della nostra presidenza territoriale, nominata prima di questo importante incarico, a testimonianza del suo valore personale e del valore che vogliamo dare, in questo mandato, al gruppo Giovani e alle giovani imprese. Sono certo che Michele saprà, come ha fatto per il territorio grossetano, ascoltare le loro istanze, farsi portavoce dei loro bisogni, e creare un gruppo affiatato”.

Soddisfatto e pronto per il nuovo impegno Michele Agostini, che dichiara: “Questo incarico è motivo di grande orgoglio, perché lo reputo un segno di riconoscimento per il lavoro fatto nel mio primo mandato da presidente provinciale. E proprio per questo, colgo l’occasione per fare un ringraziamento a tutto il gruppo Giovani, perché senza il loro supporto non avrei potuto organizzare iniziative che si sono dimostrate apprezzate e partecipate: ho avuto al mio fianco un gruppo valido, motivato, che mi è stato di stimolo e di confronto. Un ringraziamento va anche a tutta la struttura Cna Grosseto, dai dipendenti, al direttore, al presidente che ci hanno sostenuto con preziosi consigli e ci hanno permesso di realizzare molte iniziative. Questo di presidente regionale è un nuovo ruolo, in cui mi trovo a succedere a Simone Gualandi, un imprenditore e un amico, che ringrazio perché per me è stato fonte di ispirazione. Spero, nei prossimi 4 anni, di riuscire a dare una mia visione al gruppo regionale e uno degli obiettivi che mi sono prefisso è quello di cercare di creare occasioni di formazione e crescita per gli imprenditori under 40 e dare spazio, all’interno del gruppo, alle persone: credo che così come nelle aziende, anche all’interno delle associazioni, la differenza la facciano gli individui, con le loro peculiarità. Inoltre, spero che questo riconoscimento regionale, che è di tutto il raggruppamento Giovani non solo personale, sia apprezzato anche dal territorio e da sprone per altri imprenditori under 40 per unirsi al gruppo: abbiamo dimostrato che insieme si possono fare molte cose, creare collaborazione importanti, formarsi e crescere e soprattutto avere una voce corale così forte, da far sì che non possa essere ignorata. Come abbiamo ribadito in occasione della tappa grossetana dell’iniziativa nazionale ‘Staffetta, roadshow sulla trasmissione di impresa’, abbiamo una serie di proposte concrete, che la politica può fare proprie, per sostenere l’imprenditoria giovanile e incentivare il passaggio generazionale di impresa, in modo che si creino opportunità di crescita per i giovani e per il Paese, più in generale. Insieme, possiamo portarle avanti, dando gambe ai sogni di chi ha l’ambizione di fare impresa”.