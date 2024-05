"Mi fido di te" l'ultima fatica di Federico Lorenzi

"Una storia che ti accompagnerà verso il vero significato del guardarsi dentro ed accettarsi"

Grosseto: Uscirà a metà giugno l'ultima fatica dello scrittore grossetano Federico Lorenzi dal titolo "Mi fido di te". L'opera e l'autore, saranno presenti dal 14 al 16 Giugno 2024, alla manifestazione "Napoli Città Libro".

"Francesco ha ventuno anni e un forte rifiuto per la società e sé stesso. Infatti, grazie anche al suo passato burrascoso, ha una grandissima paura di aprirsi e vivere come farebbero i ragazzi della sua età. Ha un’amica di nome Melissa, che cerca, con il suo carattere duro e spavaldo, di scavare all’interno dell’amico per aiutarlo ad emergere e a conoscere sé stesso. Francesco, conoscerà successivamente Fabrizio, un uomo più grande di lui, con certezze e ideali che spiazzeranno e lo attireranno nello stesso tempo, insieme ad un vortice di dubbi, paure, e dolori. L’amicizia con Melissa sarà fondamentale per Francesco, portandolo a non avere più paura dei sentimenti e a comprendere e accettare, che la vera amicizia, così come l’amore, vince sempre."

Federico Lorenzi è nato a Grosseto il 21 luglio 1990. Ha pubblicato nel 2020 “Il cleptomane di sogni” con il quale ha partecipato al premio Campiello 2020. Nel corso degli anni, inoltre, ha pubblicato in antologie, racconti e poesie come, ad esempio, “Sogno”, posizionandosi tra i primi 100 finalisti su oltre 1500 poesie, partecipando successivamente al festival internazionale “Il Federiciano 2019” entrando nella ristretta rosa dei finalisti. ‘’Mi fido di te’’ è la prima pubblicazione, tramite il Gruppo Editoriale WritersEditor.