Meteo: Rischio idrogeologico e temporali forti, codice giallo per martedì 20 maggio

Firenze: Nuova perturbazione in arrivo, domani martedì 20 maggio, che interesserà anche la Toscana con piogge e temporali. Inizierà a peggiorare nel corso della mattinata: rovesci e temporali colpiranno prima le zone a nord-ovest e si sposteranno al resto della regione nelle ore successive, specialmente nel centro-nord. I temporali potranno essere anche di forte intensità. Venti forti da sud sulle zone meridionali, con raffiche anche fino a 60-70 km/h. La Sala operativa regionale della protezione civile, ha emesso pertanto un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalle ore 11 alle 22 di martedì 20 maggio. Tutta la regione è interessata, ad esclusione delle aree meridionali e delle isole. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici



